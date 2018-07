Family Run 2018

Kleine & große Spitzenathleten beim 2. Sonnentherme Family Run in Lutzmannsburg am Start

Lutzmannsburg (OTS/Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH) - Am 23. Juni 2018 fand der 2. Family Run in der Sonnentherme Lutzmannsburg statt. Bei sehr gutem Laufwetter nahmen 170 LäuferInnen aller Altersklassen die anspruchsvollen Strecken rund um das Freigelände der Sonnentherme in Angriff.

Bereits die 82 Starter bei den Kinder- und Teens-Läufen zeigten hervorragende Leistungen und begeisterten das Publikum mit Ihrem Einsatz und Kämpferherz. So absolvierten die Altersklassen U6 bis U16 je nach Alter 1 bis 3 Runden auf der 580 m langen Strecke.

Ein international sehr stark besetztes Läuferfeld beim Hauptlauf über 6,6 km mit Läufern aus der Slowakei, Ungarn und Österreich sorgte für tolle Wettkampfstimmung und absoluten Spitzenzeiten. So setzte sich bei den Herren Helmut Gass in der Zeit von 24:02 min, vor Josef Rauch 26:01 min und dem Lokalmatador Gerhard Aminger 26:57 min durch.

Bei den Frauen sicherte sich Aniko Kalovics aus Ungarn den Gesamtsieg in 28:21 min, vor Dorothea Herold 31:52 min und vor der starken „Hausherrin“ Renata Pillisz 32:20 vom Team Sonnentherme.

Der Lauf stand auch unter dem Motto „Laufen & Helfen. Pro gelaufenen Kilometer spendete die Sonnentherme Lutzmannsburg einen Euro des Stargeldes an das SOS-Kinderdorf in Pinkafeld. Insgesamt wurden € 1.000 von den Teilnehmern beim Family Run eingelaufen.

Auf Grund der tollen Organisation und großen Erfolges des Laufevents freuen sich die Läufer und der Veranstalter bereits auf den Family Run 2019.

Die Ergebnisse im Detail:

U6 m Kids Run 580 m

1. Dominik Gneis 02:41

2. Máté Bajnógel 03:20

3. Lars Hackl 04:21

U6 w Kids Run 580 m

1. Kirstin Böhm 03:32

2. Anna Prammer 04:01

3. Anna Őri 04:01

U8 m Kids Run 1.160 m

1. Timo Bliem 05:26

2. Leo Schlapschy 05:38

3. Boldizsár Bozzay 05:46

U8 w Kids Run 1.160 m

1. Amelie Pekovits 05:49

2. Zsófia Bajnógel 06:20

3. Zoe Duh 07:12

U10 m Kids Run 1.160 m

1. Dennis Treitner 04:41

2. Jan Spielbichler 05:05

3. Niclas Peteuka 05:09

U10 w Kids Run 1.160 m

1. Annika Göpfert 06:15

2. Lia Stampf 06:37

3. Lisa Cerny 06:41

U12 m Teens Run 1.740 m

1. Bálint Béry 06:30

2. Bence Németh 07:26

3. Levente Varga 07:30

U12 w Teens Run 1.740 m

1. Jennifer Cerny 07:35

2. Liliana Patulea 08:38

3. Fiona Böhm 09:04

U14 m Teens Run 1.740 m

1. Barnabás Kelemen 06:52

2. Marcel Dorn 07:15

3. David Galler

U14 m Teens Run 1.740 m

1. Natália Iker 06:23

2. Bora Róka 06:48

3. Tirza Sárközi 08:08

U16 m Teens Run 1.740 m

1. Fabian Galler 06:44

AK20 m Hauptlauf 6.600 m

1. Thomas Böhm 33:11

2. Krisztián Vajda 34:41

AK20 w Hauptlauf 6.600 m

1. Iris Schilling 36:09

2. Ágnes Lilla Leiner 37:54

3. Petra Babos 38:21

AK30 m Hauptlauf 6.600 m

1. Paul Moritz 29:11

2. Jürgen Gross 29:33

3. Christian Hackl 30,:01

AK30 w Hauptlauf 6.600 m

1. Andrea Őri-Horváth 33:24

2. Eszter Takács 34:15

3. Andrea Jandrasits 34:15

AK40 m Hauptlauf 6.600 m

1. Helmut Gass 24:02

2. Norbert Béry 30:47

3. Christian Ackerler 31:03

AK40 w Hauptlauf 6.600 m

1. Aniko Kálovics 28:21

2. Renata Pillisz 32:20

3. Szilvia Kelemen 34:08

AK50 m Hauptlauf 6.600 m

1. Josef Rausch 26:01

2. Gerhard Aminger 26:57

3. Erwin Soffried 28:21

AK50 w Hauptlauf 6.600 m

1. Dorothea Herold 31:20

2. Birgit Pfeifer 35:13

3. Michaela Aminger 39:35

AK60 m Hauptlauf 6.600 m

1. Herbert Keppel 34:29

2. Hermann Seyser 36:16

AK60 w Hauptlauf 6.600 m

1. Edit Strassner 41:18

2. Elfriede Straka 53:10

AK70 m Hauptlauf 6.600 m

1. Zoltan Böröczky 57:48

Gesamtwertung m Hauptlauf 6.600m

1. Platz Helmut Gass 24:02

2. Platz Josef Rausch 26:01

3. Platz Gerhard Aminger 26:57

Gesamtwertung w Hauptlauf 6.600m

1. Platz Aniko Kálovics 28:21

2. Platz Dorothea Herold 31:20

3. Platz Renata Pillisz 32:20

Weitere Infos rund um den Family Run 2018 unter: www.sonnentherme.at

