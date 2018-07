AUF/FPÖ-Herbert: „Kritik an Polizei-Rekrutierung offenbart verstaubte Mentalität rot-schwarzer Gewerkschafter“

„Ausschließlich positive Rückmeldung aus Kollegenschaft über zielgruppengerechte Jugend-Ansprache“

Wien (OTS) - Mit Kopfschütteln reagiert der Bundesvorsitzende der AUF und freiheitliche Bereichssprecher für den öffentlichen Dienst, NAbg. Werner Herbert, auf die Gewerkschafts-Kritik an der laufenden Polizei-Rekrutierungskampagne. „Man muss schon sehr lange unter Frischluftentzug im Büro verstaubt sein, um die flotte und moderne Darstellung der Polizei schlechtzureden“, so Herbert. „Vielleicht sollten sich die Herren Greylinger und Zimmermann einmal vor Ort umschauen oder wenigstens mit Kollegen reden. Die freuen sich nämlich in großer Zahl über den frischen und engagierten Auftritt des Rekrutierungs-Teams, das auch ihre Arbeit ins beste Licht rückt“, schildert der freiheitliche Personalvertreter die Rückmeldungen, die ihn erreicht hätten.

„Die Polizei kann – dank der Personaloffensive unter Innenminister Herbert Kickl – endlich wieder zusätzliche Planstellen besetzen, und die Kommunikationsabteilung im BMI macht einen Top-Job, um die richtigen Bewerber dafür anzusprechen“, sagt Herbert. „Wer es schafft, bei hochkarätigen Sport-Events wie dem Formel-1-Grand-Prix oder dem Erzberg-Rodeo im Mittelpunkt des Zuschauer-Interesses zu stehen, der hat definitiv alles richtiggemacht.“

Zum frischen und zielgruppengerechten Auftritt passe auch der jüngste Marketing-Coup gemeinsam mit Mercedes-Benz unter dem Motto „Geradeaus in die Polizei-Klasse“. „Ich wundere mich sehr, dass die rot-schwarzen Personalvertreter sogar an einem kostenlos überlassenen G-Klasse-Mercedes etwas herumzumeckern haben. Als vor einem Jahr unter Herbert Kickls Vorgänger ein Porsche präsentiert wurde, gab es daran nichts auszusetzen“, entlarvt Herbert die Doppelmoral seiner Kollegen Greylinger und Zimmermann.

Kritisch betrachtet Herbert auch die Medienberichterstattung zu dem Thema. „Hinter der Miesmacherei steckt wohl der konzertierte Versuch mancher Journalisten und teilweise ganzer Redaktionen, den Innenminister bei jeder Gelegenheit anzupatzen“, vermutet der AUF-Vorsitzende. Zum Vergleich erinnert er an den „Kurier“-Bericht vor fast genau einem Jahr (26.06.2017), als die Zeitung das damals aktuelle Marketing-Auto unter dem Titel „Polizei-Porsche ist keine Steuerverschwendung“ energisch verteidigte.

Dass beim Versuch, dem erfolgreichen FPÖ-Innenminister zu schaden, selbst der private Instagram-Account einer Mitarbeiterin durchstöbert und einem jungen Maturanten der „Wolfsgruß“ der türkisch-nationalistischen „Grauen Wölfe“ angedichtet werde, sei eine weitere Blüte besonders schlechten journalistischen Stils. Der von einer pinken U-Ausschuss-Touristin erhobene Vorwurf, die BMI-Mitarbeiter würden „Partyreisen“ unternehmen, passe geschmacklich bestens dazu.

„Die Gewerkschafter der abgewählten Regierungskoalition sollen ihre Krankjammerei endlich einstellen“, fordert Herbert seine sozial- und christdemokratischen Kollegen auf, „denn sie ist seit der Abwahl der alten Regierung nicht mehr gerechtfertigt. Innenminister Herbert Kickl hat die nötigen Planstellen durchgesetzt, er lässt das nötige Personal rekrutieren, setzt die nötigen Verbesserungen im Bewerbungs-, Auswahl- und Ausbildungsverfahren um und sorgt nicht zuletzt dafür, dass der Polizeiberuf für die Kolleginnen und Kollegen wieder attraktiver und sicherer wird.“ Jüngstes Beispiel dafür sei die vorgezogene Beschaffung schuss- und stichfester ballistischer Gilets, von denen dank Kickls beschleunigendem Einsatz ab sofort bis Ende 2018 die ersten 8.000 Stück angemessen und ausgeliefert werden.

