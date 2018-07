Spannung, Spaß und Rekorde in der Sonnentherme:

14. Citroen Speed Contest präsentiert von KRONEHIT Radio

Lutzmannsburg (OTS/Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH) - Am 14. Juli ist es endlich wieder soweit: Beim 14. Citroen Speed Contest in der Sonnentherme geht die Jagd nach den Rekorden in die finale Runde. Auf der rasanten Rutsche „Twister“ kämpfen Kids um den begehrten Titel: „Österreichischer Meister“ auf der Mega-Rutsche Twister (202 m). Ein tolles Rahmenprogramm mit viel Spiel, Spaß und Action bringt die Teilnehmer in die richtige Wettkampfstimmung.

Wie bei jedem sportlichen Wettkampf, steht auch beim Speed Contest ein ausgiebiges Warm-Up auf dem Programm. Bevor die wagemutigen Kids ihre persönlichen Rutsch-Rekorde aufstellen, können sie sich auf der Open Air Bühne auf dem Freigelände der Sonnentherme beim Warm-Up-Dancing zu coolen Hits in die richtige Stimmung bringen. Und auch zwischen den einzelnen Qualifikationsrunden kommt sicher keine Langeweile auf: Auf der KRONEHT Radio Bühne unterhält Radiomoderatorin Doris Zöger die Kids mit einer bunten Quiz-Spiele-Show und zahlreiche Künstlerauftritte garantieren beste Stimmung.

In diesem Jahr sind beim Citroen Speed Contest auch wieder die Eltern gefordert, denn es wird bereits zum 12. Mal der Titel: „Schnellste Familie Österreichs“ vergeben. Beim Family-Contest rutschen die kleinsten Wettkämpfer (Jahrgang 2012 und jünger) gemeinsam mit Mama oder Papa im Team.

Bis zur Siegerehrung am späten Nachmittag gibt es auf der Open Air Bühne und rund um die Mega-Wasserrutsche „Twister“ also jede Menge zu erleben. Für den Speed Contest sind Kids bis zum Alter von 14 Jahren (Jahrgang 2004 und jünger!) startberechtigt. Einfach vorab unter www.sonnentherme.at oder kurz vor Startbeginn direkt in der Rutschenlandehalle „Speed World“ anmelden. Und das Tollste dabei: die Teilnahme am Bewerb ist kostenlos und jede/r StarterIn erhält ein Gratis-Startsackerl mit netten Überraschungen.

Weitere Informationen zum 14. Citroen Speed Contest finden Sie auch unter www.sonnentherme.at

Rückfragen & Kontakt:

Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH

Orsolya Lakotar

Marketing

00432615871712223

presse @ sonnentherme.at

www.sonnentherme.at