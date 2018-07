Landstraße: „Singalong“ am Donnerstag im Opernhaus

Wien (OTS/RK) - „Eine musikalische Kulturreise zum Mitsingen!“, beginnt am Donnerstag, 5. Juli, um 20.00 Uhr, in der Bühne „L.E.O.“ (3., Ungargasse 18), auch bekannt unter dem Namen „Letztes erfreuliches Operntheater“. Die drei routinierten Vokalisten Elena Schreiber, Kerstin Grotrian und Paul Müller interpretieren an dem Abend die schönsten Stücke aus mehreren Musikarten. Opern-Arien, Duette und Terzette stehen ebenso auf dem liebevoll arrangierten Programm wie französische Chansons, italienische Weisen, Pop-Lieder oder Musical-Melodien. Mutige Gäste werden von den Profis Schreiber, Grotrian und Müller im Schnellkurs „L.E.O. Singalong“ als Bühnenkünstler ausgebildet.

Der rührige „L.E.O.“-Chef, Stefan Fleischhacker, meint dazu mit einem nicht übersehbaren Lächeln: „Ob als Chor oder als Statisten... Alles ist möglich!“. Kartenpreise: 35 Euro (Loge plus Reihe 1 und 2), 30 Euro (Reihe 3 und 4), 25 Euro (Reihe 5 bis 7), Ermäßigung für Studierende: 15 Euro. Information und Reservierung: Telefon 0680/335 47 32.

Yu Chen sorgt bei der „Singalong“-Produktion für die Klavier-Begleitung. Das „Letzte erfreuliche Operntheater (L.E.O.)“ ist ein 1993 gegründeter „Verein zur Erforschung und Förderung des musiktheatralischen Ausdrucks“. Prinzipal Stefan Fleischhacker wendet sich mit einer herzlichen Einladung an musikbegeisterte Mitmenschen:

„Erleben Sie dieses Theater- und Musikerlebnis der besonderen Art und verbringen Sie einen vergnüglichen Abend im Zauberreich des Musiktheaters“. Die originelle Bühne „L.E.O.“ wird seitens des Bezirkes sowie durch „Wien Kultur“ und andere Partner unterstützt. Kontaktaufnahme mit der Theater-Leitung per E-Mail:

info@theaterleo.at.

Allgemeine Informationen:

Letztes erfreuliches Operntheater (L.E.O.):

www.theaterleo.at

Kultur-Veranstaltungen im 3. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

