Park & Ride-Anlage in Gramatneusiedl erweitert

Insgesamt stehen nun 767 Stellplätze zur Verfügung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Bauarbeiten für die Erweiterung der Park & Ride-Anlage beim Bahnhof Gramatneusiedl sind nunmehr abgeschlossen. Mit der Errichtung von zusätzlich 87 Kfz-Stellplätzen stehen den Pendlerinnen und Pendlern in Gramatneusiedl insgesamt rund 767 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Mödling aus, das Grundstück wurde von den ÖBB zur Verfügung gestellt. Als Absicherung wurde auf der Stützwand ein Spritzschutz aufgebracht und zu den Gleisen hin wurde ein fixer Zaun montiert. Die Erhaltung der Park & Ride-Anlage übernimmt die Marktgemeinde Gramatneusiedl.

Gemeinsam fördern ÖBB und Land Niederösterreich mit den Gemeinden als Partner den Ausbau von Park & Ride-Anlagen. Zum einen wird der öffentliche Verkehr dadurch attraktiver, zum anderen leistet jeder einzelne Fahrgast mit dem Umstieg auf die Bahn einen Beitrag für die Umwelt und die Verkehrssicherheit.

Mit einem Gesamtkostenaufwand von mehr als 1,3 Millionen Euro wurden seit Ende 2012 zusätzlich 2.500 Stellplätze im Rahmen der Errichtung von Park & Ride-Provisorien großteils rund um Wien durch das Land Niederösterreich errichtet, wobei die Flächen dafür kostenlos zum größten Teil von den ÖBB sowie auch von den Gemeinden zur Verfügung gestellt wurden. Gute Beispiele dafür sind die Park & Ride-Anlagen in Gänserndorf mit 84 Parkplätzen, in Loosdorf mit 73 Parkplätzen und in Amstetten mit 136 Parkplätzen.

