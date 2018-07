Open-Air-Kino beim Kesselhaus am Campus Krems

Eröffnung mit „Die Jahrhundertfrauen“ am 4. Juli

St. Pölten (OTS/NLK) - Wie jedes Jahr im Juli eröffnet das Programmkino am Campus Krems auch heuer wieder seinen Freiluftkinosaal auf der Wiese neben dem Kesselhaus und lädt vom 4. bis 22. Juli an insgesamt 17 Abenden das Publikum ein, starke Frauen, romantische Liebesgeschichten, phantastische Bildwelten, ferne Länder und vergangene Zeiten in den schönsten Filmen des Jahres in einzigartiger Atmosphäre auf großer Leinwand zu genießen; dazu gibt es auch ein Live-Konzert.

Die Eröffnung geht morgen, Mittwoch, 4. Juli, ab 20.30 Uhr über die Bühne und bietet bei freiem Eintritt mit Mike Mills Familienchronik „Jahrhundertfrauen“ ein Porträt von drei Frauengenerationen (USA 1979). Tags darauf, am Donnerstag, 5. Juli, beehrt Voodoo Jürgens ab 20 Uhr die Open-Air-Location mit einem Live-Konzert, ehe am Freitag, 6. Juli, mit „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ und am Samstag, 7. Juli, mit „Tanz ins Leben“ wieder Filme auf dem Programm stehen. Am Sonntag, 8. Juli, macht dann das Surf-Filmfestival „Sörf Film Fest“ im Zuge seiner Österreichtour in Krems Station und präsentiert bildgewaltige Einblicke in die lokale wie internationale Surf-Szene.

An den folgenden zwölf Abenden gibt es jeweils ab 21.30 Uhr ein Wiedersehen mit vielen Publikumslieblingen und preisgekrönten Produktionen. Darunter finden sich Highlights der diesjährigen Kinosaison wie „Loving Vincent“ (9. Juli), „Arthur & Claire“ (12. Juli), „Shape of Water“ (13. Juli), „Lady Bird“ (14. Juli), „Licht“ (15. Juli) und „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ (21. Juli). Außerdem stehen u. a. die Neuproduktionen „Die kanadische Reise“ über einen jungen Franzosen, der sich nach dem Tod seines ihm bis dato unbekannten Vaters auf eine faszinierende Reise in ein fernes Land und in seine eigene Familiengeschichte begibt (17. Juli), sowie „Ocean‘s Eight“, das weiblich besetzte Spin-off der „Ocean's”-Trilogie über eine Gruppe von Meisterdiebinnen, die einen spektakulären Raubzug in New York plant (20. Juli), auf dem Spielplan.

Zusätzlich zu den Filmen im Freien sind an beinahe allen Tagen am früheren Abend ab 18, 18.30 oder 19 Uhr Vorstellungen im Kinosaal mit aktuellen Spiel- und Dokumentarfilmen angesetzt. Im Indoor-Programm finden sich dabei als Ferienangebot für die jüngsten Filmfans mit „Die kleine Hexe“ (6. Juli), „Pettersson und Findus. Kleiner Quälgeist – große Freundschaft“ (14. Juli) sowie „Ferdinand – Geht stierisch ab“ (20. Juli) auch drei dezidierte Kinderfilme.

Bei Schlechtwetter übersiedeln die Spätabendvorstellungen in den Kinosaal, wobei die ersten 100 Ticketbesitzer dann einen garantierten fixen Sitzplatz im Trockenen haben. Das Voodoo-Jürgens-Konzert und das „Sörf Film Fest“ finden bei Schlechtwetter im Audimax der Donau-Universität Krems statt. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Kino im Kesselhaus unter 02732/90 80 00, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

