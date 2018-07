70.000 Euro für Mobiles Caritas Hospiz, das Menschen mit unheilbaren Krankheiten begleitet

RBI und UNIQA Österreich unterstützen seit vierzehn Jahren Lebensqualität bis zum letzten Atemzug.

Wien (OTS) - Bereits seit vierzehn Jahren unterstützen die Raiffeisen Bank International und UNIQA Österreich das Mobile Caritas Hospiz. Den Scheck in Höhe von 70.000 Euro übergaben RBI-Vorstandsvorsitzender Johann Strobl und Kurt Svoboda, Vorstandsvorsitzender UNIQA Österreich, heute in der RBI-Zentrale am Stadtpark an Caritas Präsident Michael Landau und Caritas Generalsekretär Klaus Schwertner. „Wir unterstützen damit den letzten Weg jener Menschen, die unheilbar krank sind. Jeden von uns kann dieses Schicksal ereilen. Das Hospiz leistet genau die Hilfe, auf die man dann angewiesen ist“, sind sich die beiden Wirtschaftsvertreter einig. Die Spende kommt dem Mobilen Caritas Hospiz zugute. Die Hospiz- und Palliativteams sind nicht an einen bestimmten Ort gebunden und helfen dort, wo sich die Patienten befinden, zu Hause, im Krankenhaus oder im Pflegeheim. „Mit dem Mobilen Caritas Hospiz können wir unheilbar kranken Menschen die Betreuung, Pflege und Fürsorge bieten, die sie brauchen. Denn Sterbende sind Lebende – bis zuletzt. Allein im Vorjahr wurden 2.307 Menschen in Wien und Niederösterreich zuhause betreut. Die Begleitung durch Freiwillige, gemeinsam mit ÄrztInnen, PflegerInnen, SozialarbeiterInnen und SeelsorgerInnen, ist für die Betroffenen kostenlos. Ohne den Einsatz der Freiwilligen und die Unterstützung von SpenderInnen wäre diese Arbeit nicht möglich“, erklärt Caritas Präsident Michael Landau.

Das Mobile Caritas Hospiz ist seit 29 Jahren in Wien und seit 19 Jahren in Niederösterreich für Menschen am Ende des Lebens im Einsatz. Die Caritas hat damit wesentliche Pionierarbeit für ganz Österreich geleistet. Ein Team von ÄrztInnen, Pflegepersonen, SozialarbeiterInnen, Seelsorgern und ehrenamtlichen HospizmitarbeiterInnen mit ihren KoordinatorInnen, alle mit spezieller Hospiz- und Palliativausbildung, begleiten und betreuen Betroffene und deren Angehörige kostenlos. In Wien und Korneuburg/Stockerau bietet das Mobile Caritas Hospiz mit der Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit größtmögliche Versorgungsqualität. In Niederösterreich und Wien ist das Mobile Caritas Hospiz mit dreizehn ehrenamtlichen Hospizteams im Einsatz, die großteils die psychosoziale Begleitung der Kranken und ihrer Angehörigen sowie trauernden Menschen übernehmen.

