Wien-Neubau: Fahrraddiebe festgenommen

Wien (OTS) - Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe konnten am 2. Juli 2018 von Beamten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt festgenommen werden.

Ein 39-Jähriger fuhr um 09.45 Uhr mit seinem eigenen Fahrrad in die Schottenfeldgasse, öffnete gewaltsam die Schlösser zweier Räder und versuchte mit den neuen Fahrzeugen zu flüchten.

Ebenfalls in der Schottenfeldgasse beobachteten Zeugen um 22.15 Uhr einen 47-Jährigen, der ein Fahrrad gewaltsam aufbrach und beim Ansichtig werden der Polizisten in einen Innenhof einer Wohnhausanlage flüchtete.

Beide Männer befinden sich in Haft, Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at