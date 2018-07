Wien-Donaustadt: Mann nach Vergewaltigung an Unmündiger festgenommen

Wien (OTS) - Ein 34-Jähriger steht im Verdacht, am 2. Juli 2018 um 21.00 Uhr, an der 10-jährigen Tochter einer Bekannten eine Vergewaltigungshandlung durchgeführt und mit dem Mobiltelefon gefilmt zu haben. Er konnte nach einer Attacke auf die einschreitenden Beamten und einem Fluchtversuch unter der Anwendung von Körperkraft in der Rugierstraße festgenommen werden. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich, Gruppe Hösch, übernimmt die weitere Amtshandlung, der 34-Jährige befindet sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at