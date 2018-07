AVISO: Ministerrat am Mittwoch, 04.07.2018 um 8 Uhr im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - Der Ministerrat tritt am Mittwoch, 04.07.2018 bereits um 8 Uhr im Bundeskanzleramt zu seiner nächsten Sitzung zusammen.

Das anschließende Pressefoyer findet, wie üblich, im Kongresssaal statt.

Bitte beachten: aufgrund des an diesem Tag geltenden Platzverbotes am Ballhausplatz ist der Zugang in das Bundeskanzleramt ausschließlich über die Metastasiogasse möglich. Ein Befahren des Ballhausplatzes ist ab 8.00 Uhr nicht mehr möglich.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Einlass ist ab 7 Uhr. Wir ersuchen, am Eingang des Bundeskanzleramtes Ihre gültige Dauerzutrittskarte „Dauerakkreditierung Bundeskanzleramt 2018“ oder Ihren Akkreditierungsausweis für den österreichischen EU-Ratsvorsitz 2018 vorzuweisen. Zudem besteht die Möglichkeit gegen Vorlage eines Presseausweises oder eines aktuellen Akkreditivs Ihrer Redaktion bei den Portieren des Bundeskanzleramts eine Besucherkarte zu beheben. Sollte veranstaltungsbedingt großer Andrang herrschen, kann es dabei zu zeitlichen Verzögerungen bei der Ausgabe kommen. Bitte planen Sie zusätzliche Zeit für den Sicherheitscheck ein.

Die Statements vor dem Ministerrat und das Pressefoyer werden live auf der Website www.bundeskanzleramt.at/live übertragen.

Bilder zu dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar.

