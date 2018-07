Land Niederösterreich beim Gipfel „Mit der Lehre an die Spitze“

LR Teschl-Hofmeister bekennt sich mit BM Schramböck zur Zukunft der Lehre

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf Einladung des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort diskutierten gestern, Montag, Bildungsexperten in Wien unter dem Motto „Mit der Lehre an die Spitze“. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister nahm gemeinsam mit Experten des Landes Niederösterreich, darunter Berufsschulinspektorin Doris Wagner, am Gipfel teil.

Dem Bekenntnis von Bundesministerin Margarete Schramböck zu einer zukunftsorientierten Lehre, schloss sich Landesrätin Teschl-Hofmeister an: „Lehre hat Zukunft! Die über 200 Lehrberufe, die in Niederösterreichs Landesberufsschulen angeboten werden, bieten tolle Möglichkeiten. Die Digitalisierung verändert die Berufsbilder – das muss sich in der Ausbildung und in den Lehrberufen niederschlagen.“ Neben neu entstandenen Lehrberufen wie E-Commerce Kauffrau/Kaufmann oder Medienfachfrau/-fachmann sei die digitale Kompetenz quer durch alle Lehrberufe eine entscheidende Qualifikation, betonte Teschl-Hofmeister.

Beim Gipfel und den anschließenden Expertenworkshops wirkten neben Landesrätin Teschl-Hofmeister und Bundesministerin Schramböck auch Sozialministerin Hartinger-Klein, zahlreiche Nationalratsabgeordnete und Ländervertreter sowie Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft und Interessensvertretungen mit.

