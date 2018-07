Amazon startet den Prime Day 2018 am 16. Juli: Eineinhalb Tage mit weltweit über einer Million Angebote (FOTO)

Seattle (ots) -

- Weltweit mehr als eine Million Angebote am Prime Day 2018,

darunter Alexa-fähige Geräte wie Echo, Fire TV und Fire Tablets

- Reduzierte Produkte aus über 30 Kategorien wie unter anderem

Elektronik, Haushaltswaren, Drogerie & Beauty, Essen & Trinken,

Fashion und Spielzeug

- Neu und exklusiv: Mit den Prime Day Neuheiten profitieren

Prime-Mitglieder erstmals von exklusiven und neuen Produkten und

Sondereditionen von bekannten sowie aufstrebenden Marken

Von Montag, dem 16. Juli, 12 Uhr bis zum 17. Juli 2018 um Mitternacht findet Amazons mit Spannung erwartetes, alljährliches Shopping-Event statt: der Prime Day. Der Aktionstag ist diesmal größer als je zuvor. Von 30 Stunden im letzten Jahr verlängert Amazon den Prime Day 2018 auf insgesamt 36 Stunden, in denen Prime-Mitglieder exklusiv von weltweit über einer Million Angeboten profitieren können. Mitglieder in Deutschland, Österreich, den USA, Großbritannien, Spanien, Mexiko, Japan, Indien, Italien, Frankreich, China, Kanada, Belgien und - neu in diesem Jahr - Australien, Singapur, Luxemburg und den Niederlanden haben Zugriff auf die besten Angebote des Jahres: Von Fernsehern, Unterhaltungselektronik, Smart-Home-Geräten, Computer- und Videospielen über Küchen- und Haushaltsgeräte sowie Möbel und Lebensmittel bis hin zu Fashion, Spielzeug, Schulbedarf und Artikeln des täglichen Bedarfs. Dieses Jahr erwarten Kunden am Prime Day zudem doppelt so viele Angebote von Amazon Devices sowie die bisher besten Angebote von Alexa-fähigen Produkten wie Echo, Fire TV und Fire Tablets. Erstmals als Angebote am Prime Day dabei sind Echo Geräte mit Bildschirm und Artikel aus neuen Kategorien wie zum Beispiel Home Security. Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich auf https://www.amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang kostenlos testen.

"Prime-Mitglieder können sich auf weltweit über eine Million Angebote freuen und haben in diesem Jahr sogar insgesamt 36 Stunden Zeit zum Einkaufen", sagt Ralf Kleber, Country Manager von Amazon Deutschland. "Zum ersten Mal haben wir außerdem exklusive Prime Day Neuheiten von bekannten und aufstrebenden Marken im Programm. Mit über 100 Millionen zahlenden Prime-Mitgliedern auf der ganzen Welt feiern wir den bisher größten Prime Day aller Zeiten."

Neu, neuer, Prime Day Neuheiten Am diesjährigen Prime Day erhalten Prime-Mitglieder auf https://www.amazon.de/primedayneuheiten erstmals für einen begrenzten Zeitraum exklusiven Zugriff auf neue Produkte, Inhalte und Sondereditionen von bekannten und angesagten Marken. Prime-Mitglieder bekommen so als Erste das Vergnügen, die Prime Day Neuheiten einzukaufen und auszuprobieren. Zu den ausgewählten Prime Day Neuheiten in Deutschland und Österreich gehören unter anderem eine Sound Bar mit Amazon Alexa Sprachsteuerung von Polk, das Tabletop-Spiel Dummschwätzer von Hasbro, eine smarte Körperanalysewaage von Omron VIVA sowie die Grind und Brew Filter-Kaffeemaschine von Philips.

Schon jetzt verfügbar: Angebote bis zum Prime Day Ab sofort bis zum Prime Day finden Prime-Mitglieder täglich viele attraktive und exklusive Aktionen und Angebote aus unterschiedlichen Kategorien. Folgende Aktionen starten heute:

- Amazon Music - Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch

nicht ausprobiert haben, können den Music-Streaming-Service mit

Zugang zu über 50 Millionen Songs, tausenden Playlisten und

Radiostationen sowie innovativen Alexa

Spracherkennungsfunktionen vier Monate lang für nur 0,99 Euro

testen - das entspricht einer Ersparnis von über 95% im

Vergleich zur regulären Mitgliedschaft für Prime-Mitglieder.

- Prime Video, DVDs und Blu-rays - Bis zu 50% sparen bei beliebten

Filmen und TV-Serien - digital bei Prime Video sowie auf DVD und

Blu-ray.

- Prime Video Channels - Zwischen 3. und 17. Juli können

Prime-Mitglieder einige der beliebtesten Streaming-Channels drei

Monate gratis testen: Sofern sie den jeweiligen Channel bislang

noch nicht abonniert haben, können Prime-Mitglieder Discovery

Channel, Cirkus und Filmtastic kostenlos testen und so noch mehr

Dokumentationen, TV-Serien und Filme genießen - ohne

langfristigen Vertrag und jederzeit kündbar.

- Twitch Prime - Prime-Mitglieder dürfen sich auf hunderte Stunden

an Gratis-Spielzeit freuen, denn täglich gibt es bis zum 18.

Juli ein PC-Spiel geschenkt - darunter Titel wie Pillars of

Eternity und Brutal Legend. Zusätzlich erhalten Mitglieder

kostenlose In-Game-Items für beliebte Spiele wie Warframe und

PlayUnknown's Battlegrounds.

- Kindle Unlimited - Drei Gratis-Monate Kindle Unlimited für

Prime-Mitglieder.

- Prime Now & AmazonFresh - Mit Prime Now profitieren

Prime-Mitglieder in Berlin und München von 30% Rabatt auf viele

Produkte des täglichen Bedarfs. Neukunden in Berlin und München

erhalten darüber hinaus jeweils 10 Euro Rabatt auf ihre erste

und zweite Prime Now Bestellung ab 40 Euro. AmazonFresh Kunden

in Berlin, Potsdam, Hamburg und München, die ab dem 3. Juli

ihren Wocheneinkauf erledigen möchten, erhalten ebenfalls 30%

Rabatt auf Produkte des täglichen Bedarfs.

- Amazon App - Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich, die

die Amazon App zwischen dem 3. und 31. Juli herunterladen und

sich erstmals anmelden, erhalten eine 10 Euro Gutschrift auf

ihrem Amazon Konto für einen berechtigten Einkauf ab 25 Euro.

Prime Day Shopping leicht gemacht Mehrere zehn Millionen Prime-Mitglieder weltweit haben am Prime Day 2017 bekannte Marken und beliebte Produkte gekauft. Dieses Jahr legt Amazon noch einmal sechs Stunden drauf und verlängert das Shoppingvergnügen am Prime Day 2018. Folgende Tipps & Tricks sorgen für ein entspanntes Einkaufserlebnis am diesjährigen Prime Day:

- Angebote im Blick mit der Amazon App - Mit der Funktion

"Angebote beobachten" in der Amazon App können Blitzangebote in

der Vorschau angezeigt, zur Beobachtungsliste hinzugefügt und

dank Benachrichtigung rechtzeitig von zuhause oder unterwegs

gekauft werden. Weitere Informationen gibt es unter

https://www.amazon.de/app.

- Beliebte Angebote entdecken - Kunden können Produktempfehlungen

nach Interessensgebieten filtern und sich von den meistgekauften

Angeboten in Kategorien wie Fashion, Elektronik, Kochen, Reise

und mehr inspirieren lassen.

- Prime Day Ratgeber - Mit der Prime Day Checkliste,

Produkt-Inspirationen und hilfreichen Einkaufstipps unter

https://www.amazon.de/primedayratgeber machen Kunden das Beste

aus dem diesjährigen Prime Day.

Kleine und mittelständische Händler und Unternehmen Prime-Mitglieder weltweit können hunderttausende Angebote von kleinen und mittelständischen Unternehmen einkaufen, die ihre Produkte über Amazon anbieten. Am Prime Day 2017 haben Kunden mehr als 40 Millionen Produkte von kleinen und mittelständischen Unternehmen auf der ganzen Welt bestellt und auch in diesem Jahr werden diese Angebote wieder zur Produkt-Vielfalt beitragen, die jeden Tag auf Amazon erhältlich ist.

Mehr über Prime

Weltweit genießen mehr als 100 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Prime Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter https://www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.

