„Runder Tisch“ im ORF: „Machtprobe in Deutschland“

Heute, am 2. Juli, um 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dramatische Stunden in Berlin und München: Das Asylthema bringt die Regierungskoalition in Deutschland seit Wochen gehörig ins Wanken. Es tobt ein Machtkampf zwischen Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Chef Innenminister Horst Seehofer. Nach dem Rücktrittsangebot Seehofers finden heute Nachmittag weitere Krisensitzungen der Union statt, deren Ausgang völlig offen ist. Wie geht es weiter mit der Koalition und der Asylpolitik in Deutschland? Darüber diskutieren heute, am Montag, dem 2. Juli, um 22.25 Uhr in ORF 2 bei Patricia Pawlicki am „Runden Tisch“:

Karl Jurka – zugeschaltet aus Berlin

Politik- und Marketingberater

Ulrike Guérot

Politikwissenschafterin, Donau-Universität Krems

Christian Ultsch

„Die Presse“

Roland Adrowitzer

ehem. ORF-Korrespondent in Deutschland

