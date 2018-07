Theater, Tanz, Musicals, Märchen, Lesungen und mehr

Von „Davor/Danach“ in Fels am Wagram bis zum Internationalen Ballettmeeting in St. Pölten

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Mittwoch, 4. Juli, spielt das Lastkrafttheater ab 19 Uhr im Innenhof von Schloss Fels „Davor/Danach - Lieben und Lachen in der guten, alten Zeit“, eine Collage nach den beiden Einaktern „Halbzwei“ und „Anatols Abschiedssouper“ von Arthur Schnitzler (Regie: Nicole Fendesack). Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11 12 75 43, Max Mayerhofer, und 0676/694 76 25, David Czifer, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

Am Mittwoch, 4. Juli, setzen auch die Festspiele Reichenau ihren diesjährigen Premierenreigen fort: Ab 19.30 Uhr gelangt im Großen Saal des Theaters Reichenau Arthur Schnitzlers Schauspiel „Das Vermächtnis“ mit Joseph Lorenz, Regina Fritsch, Stefanie Dvorak u. a. zur Aufführung (Regie: Hermann Beil). Am Donnerstag, 5. Juli, folgt ab 19.30 Uhr im Neuen Spielraum „Cella“, eine Bühnenfassung von Nicolaus Hagg nach dem Roman „Cella oder die Überwinder“ von Franz Werfel, mit August Schmölzer, Julia Stemberger, Martin Schwab u. a. (Regie: Michael Gampe). Am Sonntag, 8. Juli, schließlich wartet noch ab 11 Uhr im Neuen Spielraum die Premiere der szenischen Lesung „Das falsche Gewicht“ von Joseph Roth mit Joseph Lorenz, Marcello de Nardo, Julia Stemberger u. a. (Gestaltung: Renate Loidolt). Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten bei den Festspielen Reichenau unter 02666/525 28, e-mail festspiele @ festspiele-reichenau.com und www.festspiele-reichenau.com.

Ebenfalls am Mittwoch, 4. Juli, feiert ab 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater in Pürbach „Im weißen Rössl“ von Hans Müller und Erik Charell frei nach dem gleichnamigen Lustspiel von Oscar Blumenthal und Gustav Kadelburg Premiere. Es spielen Manfred Schwaiger, Manami Okazaki, Jula Zangger u. a. (Regie: Hanspeter Horner, musikalische Leitung: Hannes Löschel). Folgetermine: 5. bis 7. und 12. bis 14. Juli sowie 8. bis 11. und 14. bis 18. August jeweils ab 20.15 Uhr bzw. 8. Juli und 12. August jeweils ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/784 69, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

„Ritter Rost feiert Weihnachten“ heißt es ab Mittwoch, 4. Juli, in der Garten.Arena.Schiltern, wo Intendant Werner Auer im Rahmen des Kindermusicalsommers NÖ das nunmehr bereits sechste Abenteuer des Ritters auf die Bühne bringt. Konzipiert ist das Musical von Jörg Hilbert und Felix Janosa für Ritter und Burgfräulein ab drei Jahren; die Premiere beginnt um 15 Uhr. Gespielt wird bis 5. August, jeweils Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 15 Uhr sowie Sonntag ab 13 und 15 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02734/8228-0 und www.kindermusical-sommer.at.

Ab Donnerstag, 5. Juli, wird Schloss Poysbrunn zur zauberhaften Unterwasserwelt, wenn „Die kleine Meerjungfrau - neu erfischt!" Kinder zu interaktiven Abenteuern einlädt; die Premiere beginnt um 17 Uhr. Gespielt wird beim Märchensommer NÖ unter der Intendanz von Nina Blum bis 26. August, jeweils Freitag ab 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab 11 und 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Märchensommer-Infotelefon unter 0699/13 44 11 44, info @ maerchensommer.at und www.maerchensommer.at.

Am Freitag, 6. Juli, lesen Michael Maertens und Roland Koch ab 19.30 Uhr im „Schwimmenden Salon" im Thermalbad Bad Vöslau Prosa-Texte von Yasmina Reza. Karten bei oeticket unter 01/960 96 und www.oeticket.com; nähere Informationen unter 02252/76 26 60, e-mail office @ terhmalbad-voeslau.at und www.thermalbad-voeslau.at.

Im Rahmen des Festivals Retz „Offene Grenzen“ trägt Paulus Hochgatterer am Freitag, 6. Juli, ab 19. 30 Uhr im Bürgersaal im Historischen Rathaus Retz aus seinem aktuellen Buch „Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war“ vor. Am Samstag, 7. Juli, folgt hier wiederum ab 19.30 Uhr Ilija Trojanow mit „Nach der Flucht“, ehe ab 22 Uhr in der Rathauskapelle Texte von Friedrich Novalis, Antoine de Saint-Exupéry, Rainer Maria Rilke, Arthur Schopenhauer, Johann Wolfgang Goethe u. a. von „Pilgerlied – Pilgerleid“ erzählen. Dazu spielt das Ensemble Continuum in dieser literarisch-musikalischen Nocturne Werke von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Jean-Baptiste Barriére u. a. Nähere Informationen und Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

Ab Freitag, 6. Juli, heißt es im Steinbruch Winzendorf „Einer für alle, alle für einen!", wenn der Musicalsommer Winzendorf unter der Intendanz von Marika Lichter in seiner zweiten Saison „3 Musketiere“, die Adaption des Literatur-Klassikers von Alexandre Dumas mit Musik der Brüder Rob und Ferdi Bolland präsentiert; die Premiere beginnt um 20 Uhr. Unter der Regie von Andreas Gergen sind dabei bis 29. Juli Zoë Straub, Armin Kahl, Lisa Antoni u. a. zu sehen; gespielt wird auf der wetterfesten Open-Air-Bühne jeweils Donnerstag bis Samstag ab 20 Uhr und Sonntag ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02638/203 03 und www.musicalsommer-winzendorf.at.

Ebenfalls am Freitag, 6. Juli, feiert ab 20 Uhr im Rothschildschloss in Waidhofen an der Ybbs „Romeo & Julia. Ohne Tod kein Happy End“ von Michael Niavarani in einer Produktion der Waidhofner Volksbühne Premiere (Regie und Bearbeitung: Uschi Nocchieri). Gespielt wird bis 28. Juli, jeweils Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0676/360 65 22, e-mail tickets @ wy-volksbuehne.at und www.wy-volksbuehne.at.

Am Samstag, 7. Juli, findet ab 18 Uhr im Freiluft-Atelier JA-HE in Neustift-Innermanzing eine Performance zum Thema Transformation und assoziativer Erlebnisbereich des eigenen Ich statt. Nähere Informationen beim Atelier JA-HE unter 02774/2061, e-mail gerhard.malecik @ aon.at und www.atelier-ja-he.com.

Ab Samstag, 7. Juli, hat auch Mödling wieder einen „Jedermann“, wenn zum 10-Jahre-Jubiläum des Sommertheaters Mödling am Kirchenplatz vor St. Othmar (bei Regen in der Europahalle) Hugo von Hofmannsthals Spiel vom Sterben des reichen Mannes zur Aufführung gelangt (Regie:

Andreas Berger); die Premiere beginnt um 19.30 Uhr. Folgetermine:

12., 13., 14., 18., 19., 25., 26. und 27. Juli sowie 1., 2., 3., 7., 8., 10. und 11. August jeweils ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Mödlinger Infoservice unter 02236/400-125 und www.theater-moedling.at.

Schließlich lädt das Europaballett St. Pölten am Sonntag, 8. Juli, ab 18 Uhr im Kulturhaus Wagram zu einem „Internationalen Ballettmeeting“, bei dem Tänzer aus 16 Nationen in einer vielfältigen Show Variationen zeigen, die sie mit Dozenten wie Artur Kolmakov, Renato Zanella, Karina Sarkissova und Michael Fichtenbaum einstudiert haben. Nähere Informationen und Karten unter 02742/23 00 00, e-mail info @ europaballett.at bzw. tickets @ europaballett.at und www.europaballett.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse