50 Jahre 'Medical Tribune'

Medizin Medien Austria feiern mit der Branche

Wien (OTS) - Um das 50-Jahr Jubiläum der ‚Medical Tribune‘ gebührend zu feiern, lud die Medizin Medien Austria GmbH kürzlich zu einem Branchentreffen in den Kursalon Hübner. Der wöchentlich erscheinende Fachtitel zählt zu den beliebtesten österreichischen Medien für Ärzte in Praxen und in Kliniken.

Mag. Hans Jörg Bruckberger, Chefredakteur der Medical Tribune, eröffnete mit Unterstützung von honorigen Festrednern den Abend. Zu diesen zählte der Präsident des Branchenverbandes Pharmig, Mag. Martin Munte, und der Vorstandvorsitzende des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger, Dr. Alexander Biach. Ärztekammer-Präsident Dr. Thomas Szekeres ließ es sich nicht nehmen, eine Video-Botschaft zu übermitteln. Darin erinnerte er sich, dass er schon als Student die Medical Tribune gerne gelesen hat und die Zeitung bis heute sehr schätzt. Zu den weiteren Highlights des Abends zählte ein Impulsvortrag des IBM-Experten Martin Cole, der seit Jahren mit der künstlichen Intelligenz Watson zu tun hat und über die Zukunft der Medizin referierte. Für gute Stimmung sorgte der bekannte Arzt und Kabarettist Dr. Omar Sarsam.

„Bei aller Wertschätzung der Leistung der letzten fünf Jahrzehnte ist die hervorragende Arbeit unserer Teams hervorzuheben, die den Transfer des Verlagsangebotes in die digitale Zukunft gemeistert haben“, so Thomas Letz, Geschäftsführer der Medizin Medien Austria.

Medical Tribune: Erfahrene Medizinjournalisten berichten wöchentlich aktuell aus Medizin und Gesundheitspolitik und bieten Hintergrundberichte in hoher Qualität. Kongress- und Forschungsberichte, spannende Experten-Interviews und erprobte Tipps begleiten den Leser in der täglichen Arbeit.

Medizin Medien Austria GmbH: Die Medizin Medien sind ein führender Fachverlag im Life-Science-Segment mit dem Zielpublikum der Ärzte und Apotheker. Das Portfolio umfasst neben Fachzeitschriften eine Medizin Akademie zur ärztlichen Fortbildung, eLearning Tools, eDetailing, Expertenrunden und eine online-Plattform für Ärzte – www.medonline.at. Weiters bietet der Verlag zielgruppenspezifische Marketing- und Kommunikationslösungen für die pharmazeutische und die Life-Science-Industrie.

