ROCK ANTENNE sendet ab sofort in Wien auf DAB+

Ismaning (ots) - Ab sofort wird auch in Wien gerockt! Der Radiosender ROCK ANTENNE weitet sein Sendegebiet aus und ist nun auch erstmals über die deutsche Landesgrenze hinaus in Österreich über DAB+ zu empfangen.

'Der beste Rock nonstop!' heißt es nun auch erstmals in Wien. Nach Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und Hamburg ist Deutschlands Rockradio Nummer eins nun auch in Wien über den Kanal 11C im DAB+ Netz mit einem eigenen Programm zu empfangen.

Im Jahr 1999 ging der Sender an den Start und versorgt seine Hörer seither rund um die Uhr mit 100% Rockmusik. Von Heavy Metal über Classic Rock bis hin zu Deutsch- und Alternativrock gibt es hier alles auf die Ohren, was das Rockerherz begehrt. Neben dem einzigartigen ROCK ANTENNE-Sound überzeugt die Radiostation mit einem Mix aus Interviews, Konzertnews, Neuvorstellungen, Comedy, Album- und Kinotipps. Eigens für Wien informiert der Sender in den Nachrichten neben den wichtigsten Meldungen aus der Welt auch über alle aktuellen Themen aus der Region. Darüber hinaus liefert ROCK ANTENNE seinen Hörern alle News der Rockbranche.

"Unser Sendegebiet wächst zum ersten Mal über die deutsche Landesgrenze hinaus und das ist für mich und das ganz Team ein echter Meilenstein. Wien ist unsere erste Rock-City in Österreich und wir freuen uns darauf, ROCK ANTENNE Österreich noch weiter auszubauen", so Guy Fränkel, Programmchef und Geschäftsführer ROCK ANTENNE zum Sendestart.

