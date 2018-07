EANS-News: FACC AG / Dividendenbekanntmachung

Ried im Innkreis - In der am 29. Juni 2018 abgehaltenen 4. ordentlichen Hauptversammlung der FACC AG, mit Sitz in Ried i. Innkreis, FN 336290w, wurde für das Geschäftsjahr 2017/18 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,11 je dividendenberechtigter Aktie beschlossen.

Diese Ausschüttung erfolgt gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Juni 2018 nach österreichischem Steuerrecht als Einlagenrückzahlung. Die Dividende ist am 12. Juli 2018 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag). Die Aktien der FACC AG werden an der Wiener Börse ab dem 5. Juli 2018 ex Dividende für das Geschäftsjahr 2017/18 gehandelt (Dividenden Ex-Tag). Der für den Depotstand zum Erhalt der ­Dividendenzahlung maßgebliche Stichtag (Nachweisstichtag, Record Date) ist der 6. Juli 2018.

