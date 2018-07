Team Kärnten/Köfer gratuliert Engelbert Guggenberger zur Wahl zum Administrator

Klagenfurt (OTS) - „Ich habe den ehemaligen Pfarrer und Dechant der Stadtpfarre Spittal/Drau, Engelbert Guggenberger, in meiner damaligen Funktion als Bürgermeister und Patronatsherr der Katholischen Kirche, als einen verbindlichen, kommunikativen und emphatischen Menschen kennen- und schätzen lernen dürfen. Engelbert Guggenberger hat jetzt die schwere Aufgabe, die Katholische Kirche nach dem Wechsel von Bischof Alois Schwarz ins Bundesland Niederösterreich wieder in ruhigere Gewässer zu führen“, betont Team Kärnten-Obmann LAbg. Gerhard Köfer, der Guggenberger dafür viel Kraft und Energie wünscht. Köfer knüpft an die Person Guggenberger die Hoffnung, dass dieser durch transparente sowie klar nachvollziehbare Entscheidungen und eine proaktive Kommunikation, verloren gegangenes Vertrauen in die Diözesanleitung wiederherstellt.

Neben eines neuen Führungsstils benötige Guggenberger, wie Köfer weiter ausführt, die notwendige Entschlossenheit, mögliche Skandale und Verfehlungen lückenlos aufzuklären: „Ich orte eine massive Verunsicherung innerhalb des Kirchenvolkes. Guggenberger muss sich im Sinne der Katholischen Kirche engagiert der Aufarbeitung der näheren Vergangenheit stellen.“ Köfer hoffe auch auf Alois Schwarz, dass dieser ebenfalls seinen Teil zur Aufklärung beiträgt: „Aufgrund der Schwere der Vorwürfe ist Transparenz ein Gebot der Stunde.“

