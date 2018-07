Ute Bienart, Anke Greifeneder Juroren beim Venice TV Award

Venedig, Italien (ots/PRNewswire) -

Der erste VENICE TV AWARD (venicetvaward.com) wird von egta, ACT (Association of Commercial TV), unterstützt und von der Stadt Venedig als Hommage an das Fernsehen ins Leben gerufen um nationale und internationale Anerkennung für hochwertige Inhalte zu bringen, zu einer Zeit in der TV digital herausgefordert wird.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/713689/Malin_Hager.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/713698/Ute_Biernat_and_Anke_Greifeneder.jpg )

In der Jury ist Deutschland stark vertreten mit zwei Jurorinnen. Ute Biernart, CEO UFA Show & Factual und Mitglied im Beirat des Grimme Instituts und Anke Greifeneder, Director Original Productions Turner Mittel- and Osteuropa, unter anderem verantwortlich für die Serie 4 Blocks (mit bisher 14 Auszeichnungen).

Dieser Preis, offen für Einreichungen für Produktionsfirmen und TV-Anstalten, wurde zu einer Zeit ins Leben gerufen, in der UHD zum Adel von Bildern und Tönen beiträgt, eine aktuelle Tendenz, die Fernseharbeit auf ein Niveau von kulturellem Bezug setzt, mehr als jedes andere künstlerische Produkt dieser Zeit.

Mit diesem Award soll auch unterstrichen werden, dass alleine in Europa 600.000 Menschen Fernsehprogramme entwickeln, die 610 Millionen Zusehern täglich auf 6,118 Sendern in ganz Europa erreichen.

Der VENICE TV AWARD wird in 15 Kategorien vergeben: Dokumentarfilm, Nachrichten, leichte Unterhaltung, Programmförderung, Markenunterhaltung, Sport, Darstellende Kunst, Kinder / Jugend, Komödie, Reality-TV, Bestes technisches Qualitätsniveau, plattformübergreifende Programmierung, Bestes neues Talent, Bestes TV-Serie, Bester Fernsehfilm. Diese konzentrieren sich auf hochwertige Inhalte für das Fernsehen mit einem Grand Prix für die beste Produktion. Getreu dem Motto: Masterpieces of TV.

Die Jury beim internationalen VENICE TV AWARD setzt sich aus führenden internationalen TV-Experten zusammen, neben Ute Biernart und Anke Greifeneder, Malin Häger, TV 4 Schweden, Präsidentin von egta; Rohit Gupta, Präsident, Sony Pictures Network India; André Takada, Vizepräsident Creative Services Fox Network Lateinamerika; Igor Tavares, Produzent TV Globo Brasilien; Sapangeet Rajwant Vice-President, Viacom18 Media; Lothaire Burg, Creative Director, ARTE; Michael Hajek, Creative Director ORF, Regisseur Paul Black und andere Persönlichkeiten in der TV-Branche.

Die von ihnen ausgewählten Arbeiten sollen branchenweit Maßstäbe setzen für Kreativität.

Einreichschluß ist der 15. Juli. Der Gewinner wird am 24. September bekannt gegeben.

Rückfragen & Kontakt:

Franz Prenner

franz.prenner @ venicetvaward.com +41 21 612 03 71