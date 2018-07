FP-Guggenbichler: Warum schweigen Sima und Thon zu angeordneten Überstunden bei der MA 48?

Wurde letzte Woche in der MA 48 auf Anordnung über 10 Stunden gearbeitet?

Wien (OTS) - Am 27.06.2018 wurde eine Dienststellenversammlung in der MA 48 unter der Überschrift „Bericht über die Auswirkungen der Änderungen des Arbeitszeitgesetzes“ abgehalten.

„Natürlich hat die Personalvertretung jegliches Recht, Dienststellenversammlungen abzuhalten, jedoch dürfte es unseren Informationen zufolge eine Anordnung der MA 48 gegeben haben, dass die Arbeitszeit eingearbeitet werden muss und es so möglicherweise zu angeordneten Überstunden über die 10. Arbeitsstunde hinaus in Simas Familienbetrieb gekommen ist“, berichtet der FPÖ-LAbg. und Gemeinderat Udo Guggenbichler.

Auf die dazu erfolgte heutige Anfrage an Stadträtin Sima und MA 48-Chef Thon meinte die Stadträtin, dass sie darauf keine Antwort geben könne und man deshalb eine schriftliche Anfrage einreichen solle, die erst in mehreren Monaten beantwortet werden würde.

„Entweder haben Sima und Thon keine Ahnung von den in der MA 48 erfolgten Anweisungen der letzten Woche, oder sie wollen den Umweltausschuss bewusst vertrösten, da der beschriebene Vorfall nicht in die SPÖ-Hetzkampagne gegen die Bundesregierung hineinpassen würde“, zeigt sich Guggenbichler empört über die bewusst zur Schau gestellte Ignoranz der angesprochenen Verantwortungsträger.

Da Sima und Thon schon bei anderen SPÖ-Veranstaltungen laut artikulierend und mit Pfeifen aufgetreten sind, und sich Sima dadurch den Spitznamen „Pfeiferl-Stadträtin“ eingehandelt hat, ist die Befürchtung groß, dass im Ressort Sima öffentliche Mittel der Stadt Wien gegen die Bundesregierung eingesetzt werden.

„Wir werden darauf achten, dass auch in Zukunft amtsmissbräuchliche Äußerungen der Bediensteten Konsequenzen nach sich ziehen, sowie Überparteilichkeit auch in Simas Ressort sichergestellt wird. Wenn die SPÖ eine unseriöse Kampagne gegen die Bundesregierung reiten will, soll sie dies tun, aber wir werden nicht zulassen, dass Beschäftigte der Stadt Wien vor den Propagandakarren der Rathaussozialisten gespannt werden“, so Guggenbichler abschließend. (schluss) lps

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

nfw @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at