„Unterwegs in Österreich“ am 3. Juli aus Breitenbrunn am Neusiedler See und Leithaprodersdorf

Gäste: Karin und Wolfgang Thiem; Melanie Holliday und Franz Suhrada

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 3. Juli 2018, präsentieren Eva Pölzl und Martin Ganster „Guten Morgen Österreich“ (6.30 bis 9.30 Uhr) live aus Breitenbrunn am Neusiedler See und mit „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr) meldet sich Lukas Schweighofer abschließend aus Leithaprodersdorf.

Dienstag, 3. Juli

„Guten Morgen Österreich“ aus Breitenbrunn am Neusiedler See

In den 1990er Jahren hat Thomas Muster als erfolgreichster Tennisspieler Österreichs für eine wahre Tennis-Euphorie gesorgt. Diese Aufgabe hat jetzt Dominic Thiem übernommen. Der 24-jährige ist derzeit auf Platz Sieben der Weltrangliste und diese Woche geht es in Wimbledon wieder darum, Höchstleistungen zu zeigen. Wie er mit diesem Druck umgeht, erzählen Dominic Thiems Eltern, Karin und Wolfgang Thiem, in „Guten Morgen Österreich“.

„Daheim in Österreich“ aus Leithaprodersdorf

Die Open-Air-Festspielsaison in ganz Österreich ist eröffnet, die Sommertheater feiern vielerorts schon Premiere und in Mörbisch werden seit mehr als 60 Jahren Operetten inszeniert. Heuer steht ein Klassiker des Genres auf dem Programm – „Gräfin Mariza“ von Emmerich Kálmán. Zu Gast in „Daheim in Österreich“ sind Sopranistin Melanie Holliday sowie Sänger und Schauspieler Franz Suhrada.

