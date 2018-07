Lotto: Zwei knackten Doppeljackpot und gewannen je 1,3 Mio. Euro

Jetzt Wochenendhaus gewinnen; Vierfachjackpot bei Joker mit 800.000 Euro

Wien (OTS) - Der Lotto Doppeljackpot ist geknackt, ein Niederösterreicher und ein Steirer tippten die „sechs Richtigen“ und gewannen jeweils mehr als 1,3 Millionen Euro. Während der Industrieviertler seinen Gewinn im sechsten von zwölf Tipps auf einem Normalschein angekreuzt hatte, kam der Obersteirer mit dem ersten von fünf Quicktipps zum Erfolg.

Fünf Spielteilnehmer – zwei aus Oberösterreich, einer aus Vorarlberg, einer aus Kärnten und einer über die Spieleseite win2day – erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 30.000 Euro.

4 mal 300.000 Euro für ein Wochenendhaus

Nix wie raus ins Wochenendhaus - Lotto „6 aus 45“ erfüllt jetzt vier Spielteilnehmern den Traum vom eigenen Wochenendhaus, und das unabhängig von den „sechs Richtigen“.

Befragt nach den sehnlichsten Wünschen, antworten Lotto Sechser Gewinner überwiegend mit: Ein eigenes Haus im Grünen, ein Wochenendhaus, ein Ferienhaus. Diesem Wunsch trägt Lotto nun zu Beginn der Ferien- bzw. Urlaubszeit Rechnung und stellt das Wochenendhaus in den Mittelpunkt der jüngsten Promotion.

Wer sich die Chance auf das eigene Häuschen im Grünen bzw. den Gegenwert in Höhe von 300.000 Euro nicht entgehen lassen möchte, der sollte an den Ziehungen von 4. bis 15. Juli 2018 mitspielen.

In diesem Zeitraum werden 4 mal 300.000 Euro verlost, und zwar pro Lotto Runde einmal unter den jeweils mitspielenden Lotto Tipps. Die Ziehungen finden am 4., 8., 11. und 15. Juli unter notarieller Aufsicht statt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag einen Solo-Sechser. Ein Wiener tippte die „sechs Richtigen“ per Normalschein und darf sich nun über mehr als 320.000 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker geht es – nach April 2008 – zum zweiten Mal in der Geschichte des Spiels um einen Vierfachjackpot. Im Joker Topf werden am kommenden Mittwoch rund 800.000 Euro liegen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1.7.2018:

2 Sechser zu je EUR 1.324.911,30 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 29.930,10 238 Fünfer zu je EUR 685,90 468 Vierer+ZZ zu je EUR 104,60 8.696 Vierer zu je EUR 31,20 9.692 Dreier+ZZ zu je EUR 12,60 117.562 Dreier zu je EUR 4,10 273.281 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 6 8 10 17 30 Zusatzzahl: 29

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1.7.2018:

1 Sechser zu EUR 320.520,00 69 Fünfer zu je EUR 1.088,00 3.309 Vierer zu je EUR 20,20 54.151 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 12 15 28 31 39

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1.7.2018:

4fachJP Joker, im Topf bleiben EUR 718.279,19 – 800.000 Euro warten 12 mal EUR 7.700,00 113 mal EUR 770,00 1.297 mal EUR 77,00 12.751 mal EUR 7,00 126.214 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 0 1 9 6 3 9

