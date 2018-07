15 Verkehrstote in der vergangenen Woche

193 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 1. Juli 2018

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben fünf Pkw-Lenker, vier Motorradlenker, zwei Mitfahrer in einem Pkw und jeweils ein E-Bike-Lenker, Fußgänger, Sattelzuglenker und Mitfahrer in einem Sattelzug bei 13 Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Unfall kam es am Dienstag im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten, bei dem ein 18-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland und sein 18-jähriger Mitfahrer, ebenfalls aus Deutschland, tödlich verletzt wurden. Der Pkw-Lenker kam vermutlich aus Unachtsamkeit auf einer Bundesstraße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw-Zug, wodurch der 18-Jährige Lenker sofort getötet wurde. Seine zwei Mitfahrer wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, wo der 18-jährige Deutsche am Donnerstag seinen Verletzungen erlegen ist. Am Wochenende, zu Ferienbeginn im Burgenland, Niederösterreich und Wien, verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Neun Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, drei auf einer Autobahn, zwei auf einer Landesstraße und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Sechs Verkehrstote mussten in Oberösterreich, vier in Kärnten, je zwei in Niederösterreich und Tirol und einer in Salzburg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in sechs Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit, in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, bei zwei Unfällen eine Vorrangverletzung und in jeweils einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers und ein mangelnder Sicherheitsabstand. Sechs Verkehrstote waren ausländische Staatsagehörige, drei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrsteilnehmer kam in einem Tunnel ums Leben.

Vom 1. Jänner bis 1. Juli 2018 gab es im österreichischen Straßennetz 193 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 173 und 2016 197.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Christoph Pölzl, BSc

Pressesprecher des Ministeriums

+43 (0) 1-531 26 - 2040

christoph.poelzl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-1-90600-88503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at