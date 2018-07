NEOS zu Arbeitsmarktdaten: Hochkonjunktur kann nicht über Probleme hinwegtäuschen

„ Der Arbeitsmarkt entwickelt sich trotz der gesetzten Maßnahmen der Bundesregierung so gut, nicht wegen ihnen.“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich NEOS Sozialsprecher Gerald Loacker angesichts der aktuellen positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt: „Die aktuell erfreulichen Arbeitslosenzahlen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass seit gestern Maßnahmen gelten, die ganz klar negative Erwerbsanreize darstellen, also Menschen vom Arbeitsmarkt fern halten, und damit in eine entgegengesetzte Richtung wirken. Stattdessen bräuchten wir Maßnahmen, die es Leuten langfristig erleichtern, selbst einer Erwerbstätigkeit nachzugehen!“

Vor allem der seit gestern in Kraft getretene Wegfall der Anrechnung des Partnereinkommens für die Notstandshilfe sieht Loacker kritisch: „Damit gibt die Regierung denjenigen mehr Geld, die es aus sozialen Gründen gar nicht brauchen. Wenn ein_e Partner_in nämlich ein Einkommen erwirtschaftet, bekommen ja beide ohnehin mehr als nur die Notstandshilfe. Damit setzt die Sozialpolitik einen weiteren negativen Erwerbsanreiz, der vor allem für Frauen die Motivation schmälern wird, selbst arbeiten zu gehen.“

Auch die Staffelung und weitere Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, die seit gestern in Kraft ist, sieht Loacker ambivalent: „Was die Regierung hier als Entlastung von Geringverdienern darstellt, wirkt eigentlich in die entgegengesetzte Richtung: Denn Leute, die mehr arbeiten wollen, werden durch die Staffelung stärker belastet. Das führt dazu, dass ihnen, obwohl sie mehr arbeiten, nicht mehr Lohn bleibt. Damit schafft man eigentlich eine Spirale nach unten“. Diese sogenannten negativen Erwerbsanreize betreffen vorwiegend Frauen, die dadurch noch länger in gering bezahlten Jobs oder Teilzeit bleiben, warnt der NEOS-Sozialsprecher abschließend.



