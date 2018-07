AVISO - PRESSEKONFERENZ: Verfahren "S1-Lobau", Start für die nächste Etappe

Wien (OTS) - Donnerstag, 5.Juni 2018 ,10:00 Uhr, Café Landtmann "Landmannsaal", 1010 Wien, Universitätsring 4, (Ecke Löwelstraße 22)

Österreichs wegen des Lobautunnels teuerstes Autobahnvorhaben, der auch als „Lobauautobahn“ bekannte S1 Abschnitt "Schwechat - Süßenbrunn", zählt aus verkehrs-, klima- und umweltpolitischen Gründen und wegen der milliardenschweren Kosten zu den umstrittensten Projekten im Rahmenplan des Verkehrsministers.

Am 23.5.2018 wurde nach ca. dreijährigem Beschwerdeverfahren das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgericht veröffentlicht, in dem der angefochtene Bescheid des Verkehrsministers aufgrund der Beschwerden abgeändert und das Vorhaben UVP-genehmigt wurde. Trotz häufiger Erwähnung durch Politik und Interessensvertreter ist über die Eigenschaften des Projekts, das bisherige Verfahren und den weiteren Ablauf gerade in diesen Kreisen offenbar wenig bekannt.

Die Umweltorganisation „VIRUS“, sowie die Bürgerinitiative „BI Rettet die Lobau - Natur Statt Beton“ laden zur Pressekonferenz und berichten über die Verkehrsentlastung, das bisherige Verfahren und die nun folgenden nächsten Schritte:

TeilnehmerInnen:

Wolfgang Rehm (Umweltorganisation VIRUS, UVP Koordinator Umwelt im S1-Verfahren)

Dr. Heinrich Vana, (Rechtsanwalt, Kanzlei Breitenecker-Kolbitsch-Vana)

Mmag Verena Hinterleitner (Rechtsanwaltsanwärterin, Kanzlei Breitenecker-Kolbitsch-Vana)

Wir freuen uns, Sie bei dieser Pressekonferenz zu begrüßen.

Datum: 05.07.2018, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Cafe Landtmann, Eingang Löwelstraße

Universitätsring 4, 1010 Wien, Österreich

