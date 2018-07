Tierschutz: Bundesministerin Hartinger-Klein überreicht Zertifikat an Lehrgangsabsolventen

Bereits zum fünften Mal schließen Pädagoginnen und Pädagogen aus ganz Österreich an der Pädagogischen Hochschule Wien den Lehrgang „Tierschutz mach Schule“ erfolgreich ab

Wien (OTS) - Am 29. Juni 2018 wurde der nun bereits zum fünften Mal stattfindende Lehrgang „Tierschutz macht Schule“ des gleichnamigen Vereins an der Pädagogischen Hochschule Wien abgeschlossen. Daran teilgenommen haben Pädagoginnen und Pädagogen aus ganz Österreich. Die Zertifikate wurden von Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz Mag. Beate Hartinger-Klein im Beisein von Petra Hartmayer von der Pädagogischen Hochschule Wien im Tiergarten Schönbrunn an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verliehen.****

Die Bundesministerin hob dabei die Wichtigkeit des Tierschutzes und die Vorreiterrolle des Lehrgangs hervor: „Als Tierschutzministerin sind mir der Tierschutz und das Wohl der Tiere ein großes Anliegen. Damit Tierschutz auch gelebt wird und ein Bewusstsein bei den Menschen für die Anliegen und Rechte der Tiere geschaffen werden kann, müssen wir schon bei den Jüngsten mit Aufklärungsarbeit beginnen. Aus diesem Grund liegt mir die Förderung des bundesweit agierenden Vereins ‚Tierschutz macht Schule‘, wo Kinder und Jugendliche erste Erfahrungen mit dem Tierschutz sammeln können, besonders am Herzen. Der Verein ist europaweit ein Vorbild bei der Vermittlung von fachlich fundiertem Tierschutzwissen. Die Absolventinnen und Absolventen des gleichnamigen Lehrgangs können Kinder und Jugendliche für den Tierschutz begeistern und gleichzeitig seriöse Fakten vermitteln.“

Lea Mirwald, Geschäftsführerin des Vereins „Tierschutz macht Schule“, berichtet über den Hintergrund: „Kinder und Jugendliche sind an Tieren interessiert und stellen daher auch im Unterricht immer wieder viele Fragen über sie. Damit Pädagoginnen und Pädagogen darauf fachlich fundiert antworten können und Tierschutzwissen spielerisch in ihren Unterricht integrieren, bieten wir diesen Lehrgang an. Denn: Wissen ist Tierschutz!“

Die Vortragenden des zweisemestrigen Lehrgangs sind anerkannte Fachexpertinnen und Fachexperten, die ihr Wissen über das Verhalten und die Bedürfnisse der verschiedenen Tiere, deren Haltung, die gesetzliche Bestimmungen, Ethik sowie tierschutzdidaktische Methoden an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitergeben.

Der Verein setzt sich seit 2006 für fachlich fundierte und pädagogisch wertvolle Tierschutzbildung in ganz Österreich ein und hat seither mit seinen Materialien über 700.000 Kinder und Jugendliche erreicht.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Mag. Cornelia Mayer

stv. Pressesprecherin

+43 (1) 71100-86 2468

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at

www.facebook.com/sozialministerium