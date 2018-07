Favoriten: Kinder bauen Katapulte im Prater am 7.7.

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Science Pool“ lädt in Kooperation mit dem „Kulturverband Böhmischer Prater“ den Nachwuchs am Samstag, 7. Juli, zu einer unterhaltsamen und lehrreichen Veranstaltung im Böhmischen Prater ein. Das Beisammensein im „Tivoli“-Saal (10., Laaer Wald 30 c) steht unter dem Motto „Science Pool - Nostalgie“ und dauert von 15.00 bis 19.00 Uhr. Junge Menschen im Alter zwischen 5 und 10 Jahren werden von den freundlichen „Wissenschaftsvermittelnden“ des Vereins in „Mini-Workshops“ betreut. Die Anfertigung von Email-Gegenständen und Arbeiten am Spinnrad machen den Kindern gewiss genauso viel Freude wie die Produktion von „Löffel-Katapulten“. Angekündigt wird das bunte Programm mit dem Slogan „Altes Handwerk neu erlebt!“. Erwachsene Begleitpersonen sind ebenfalls willkommen. Das Mitmachen ist kostenlos. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0676/720 94 11 („Kulturverband Böhmischer Prater“). E-Mails an Verbandssprecher Manfred Fritz: office @ musicreport.at.

