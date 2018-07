„ORF III Kulturdienstag“: Finale ORF-III-Reihe „Herrensitze“, Antrittsrede Kurz zum EU-Ratsvorsitz in „ORF III AKTUELL“

Außerdem: Ferrero-Waldner, Nußbaumer, Amanshauser und Levin bei „erLesen“, Weichselbraun in den „ORF III Künstlergesprächen“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet sein Programm am „ORF III Kulturdienstag“, dem 3. Juli 2018, um 9.55 Uhr in „ORF III AKTUELL“ mit der Antrittsrede von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz zum EU-Ratsvorsitz. Mit seiner Grundsatzrede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg eröffnet Kurz den österreichischen EU-Ratsvorsitz, der am 1. Juli offiziell begonnen hat.

Im Vorabend ist Mirjam Weichselbraun in den „ORF III Künstlergesprächen“ im Rahmen von „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) zu Gast. Von „Dancing Stars“ bis zum Opernball: Mirjam Weichselbraun gehört zu den gefragtesten Moderatorinnen des Landes. Zudem hat sie im Musical „Manche mögen's heiß“ im Theater in der Josefstadt die Hauptrolle gespielt und war bereits in zahlreichen Fernsehproduktionen zu sehen. Im Gespräch mit Peter Fässlacher erzählt Mirjam Weichselbraun von den Höhepunkten ihrer Karriere sowie von ihrem Leben in ihrer Wahlheimat London.

Danach präsentiert Karl Hohenlohe das Finale der sechsteiligen ORF-III-Reihe „Herrensitze“, wo es diesmal zu „Sisis Juwelier:

Herrenhaus Köchert am Traunsee“ (20.15 Uhr) geht. Jakob Heinrich Köchert übernahm 1831 das Privileg des damaligen Hofjuweliers Cohen und machte sich im Zuge dessen im ganzen Habsburgerreich einen Namen. Er lieferte Schmuck für die Kaiserin und auch für Katharina Schratt. Das Gutshaus am Traunsee war die Frucht der jahrzehntelangen engen Zusammenarbeit der Familie Köchert mit dem Kaiserhaus. Noch heute wird der geschmackvolle Herrensitz von Nachfahren der Familie bewohnt.

In „erLesen“ (21.05 Uhr) begrüßt Heinz Sichrovsky anschließend eine Runde prominenter Weltenbummler: Heinz Nußbaumer saß mit Gaddafi im Zelt, mit Arafat im Bunker, mit Reagan und Clinton im Weißen Haus und begegnete dem Dalai Lama im Kloster. Zum 75. Geburtstag des vielfach ausgezeichneten Außenpolitikjournalisten erscheint sein Bestseller „Meine kleine große Welt“ in aktualisierter Auflage. Benita Ferrero-Waldner war Außenministerin, EU-Kommissarin und Bundespräsidentschaftskandidatin. In ihrer Biografie „Benita“ gibt die Diplomatin exklusive Einblicke und lüftet erstaunliche Geheimnisse. Die exotischsten Länder hat der Reisejournalist Martin Amanshauser erkundet, nun ist die USA an der Reihe. Und trotz aller skurrilen und staunenswerten Begegnungen hat er sich in das Trump-Land verliebt – gewohnt humorvoll niedergeschrieben im Buch „Die Amerikafalle“. Die Eigenheiten der Mächtigen rund um den Globus hat der Rechtsanwalt und internationale Regierungsberater Daniel Levin erforscht, der extra aus New York anreist. In seinem Buch „Alles nur ein Zirkus“ berichtet Levin aus den Vorzimmern von Präsidenten, Regierungen und Diplomaten und legt die Fehltritte der Mächtigen offen.

Es folgt ein weiterer Fall „Kottan ermittelt: Smokey und Baby und Bär“ (21.55 Uhr). Major Kottan (Lukas Resetarits) will sich gemeinsam mit seiner Frau (Bibiana Zeller) Urlaubsfilme ansehen. Dabei entdecken sie, dass ein Film gar nicht für sie bestimmt ist – aber damit nicht genug: auf dem Filmmaterial ist ein Mord zu sehen. Kottan beschließt, die Ermittlungen aufzunehmen, doch im Sicherheitsbüro interessiert sich niemand so recht für seine Entdeckung.

Im „Sommerkabarett“ ist zum Abschluss des Abends das „Rudle & Weinzettl“-Programm „Paaranoia“ (23.00 Uhr) zu sehen. Dabei gehen Monica Weinzettl und Gerold Rudle der Frage nach, warum sich der Mensch zwar nach Zweisamkeit sehnt, sich aber dabei so patschert anstellt.

