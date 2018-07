UNIQA Oberösterreich

Verrechnetes Prämienvolumen 2017 bei über 450 Millionen Euro. Mit 19,0 Prozent Marktanteil Nummer 1 im Bundesland.

Wien (OTS) - Mit einem Marktanteil von 19,0 Prozent und einer verrechneten Prämie von 452,8 Millionen Euro war UNIQA Oberösterreich laut der Verbandsstatistik des VVO auch im vergangenen Jahr wieder das Versicherungsunternehmen mit der stärksten Präsenz im Bundesland. Das Prämienwachstum von plus 1,7 Prozent bedeutete nochmals eine signifikante Verbesserung des Vorjahresergebnisses.

In der Krankenversicherung legte das verrechnete Prämienvolumen um 2,3 Prozent auf 104 Millionen Euro zu. Das entspricht einem Marktanteil von 39,5 Prozent. In der Unfallversicherung konnte der Marktanteil auf 26,2 Prozent gesteigert werden. Damit ist UNIQA Oberösterreich in beiden Versicherungssparten klarer Marktführer. In der Schaden- und Unfallversicherung legte UNIQA Oberösterreich mit einer Prämie 2017 von 216,1 Millionen Euro um 4,3 Prozent zu.

Ausblick 2018

„Unser Erfolgsrezept ist der persönliche Kontakt zu unseren Kunden. Wir sind dort, wo der Kunde uns sucht, und immer da, wenn er uns braucht - persönlich, telefonisch oder online“, so Hans Christian Schwarz, UNIQA Landesdirektor Oberösterreich. „Wir verfolgen weiterhin eine klare regionale Wachstumsstrategie, um den Anforderungen und Wünschen unserer Kunden bestmöglich gerecht zu werden. Dabei wird unsere zu Jahresbeginn gestartete Lehrlingsoffensive einen wichtigen Beitrag zum geplanten Mitarbeiterausbau leisten“, so Schwarz weiter. UNIQA Oberösterreich serviciert aktuell mit 612 Mitarbeitern und Partnern an 48 Standorten flächendeckend mehr als 374.000 Privat- und Firmenkunden.

Ein großer Schwerpunkt liegt 2018 im Bereich der Gesundheitsvorsorge. Zentrales Anliegen von UNIQA ist es, Kunden zu einem gesunden und aktiven Lebensstil zu ermutigen und Menschen dabei zu unterstützen, sicher, besser und länger zu leben.

Darüber hinaus forciert UNIQA Oberösterreich individuelle Versicherungspakete für Klein- und Mittelbetriebe mit speziellem Augenmerk auf neu auftretenden Risiken für Unternehmen wie die Cyberkriminalität.

UNIQA Österreich

6.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 3,6 Millionen Kunden mit rund 10,2 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreichte 2017 einen Marktanteil von rund 22 Prozent und ist damit der größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist – laut unabhängigen Untersuchungen – seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.



Rückfragen & Kontakt:

UNIQA Insurance Group AG/Medienstelle

Tel.: (++43-1) 211 75 - 3233

carolina.burger @ uniqa.at

http://www.uniqa.at