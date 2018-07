Wien-Liesing: Zusammenstoß zwischen Fahrzeuglenker und Fußgänger

Wien (OTS) - Am 01. Juli 2018 ereignete sich gegen 18.10 Uhr im Bereich der Endresstraße ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erhebungen lenkte ein 57-Jähriger seinen PKW die Endresstraße, von der Speisinger Straße kommend, stadteinwärts. Plötzlich lief ein 15-Jähriger zwischen einem Baum und einem abgestellten Fahrzeug auf die Straße. Trotz sofortiger Bremsung konnte der 57-Jährige sein Fahrzeug nicht mehr anhalten und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Jugendliche wurde von der Motorhaube erfasst und in weiterer Folge auf die Fahrbahn geschleudert. Er wurde mit einer Fraktur der Hüftpfanne, einer Schädelprellung und einer Rissquetschwunde an der Lippe vom „Christophorus“ in ein Krankenhaus geflogen.

