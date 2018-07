Wien-Floridsdorf: Verkehrsunfall

Wien (OTS) - In der Brünner Straße ist es am 01. Juli 2018 gegen 21.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 21- jähriger Fahrzeuglenkerin fuhr mit ihrem PKW die Brünner Straße stadtauswärts. Plötzlich verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und touchierte zwei abgestellte Fahrzeuge. Dadurch überschlug sie sich und blieb am Dach bzw. teilweise auf einem abgestellten Fahrzeug liegen. Ein Alkomattest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die 21-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien mit Verletzungen im Gesichtsbereich in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Führerschein wurde abgenommen.

