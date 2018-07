Bauarbeiten für Ortsdurchfahrt Laimbach haben begonnen

Fertigstellung Ende August, Baukosten liegen bei 900.000 Euro

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraße B 36 im Ortsgebiet von Laimbach wird von Kilometer 19,94 bis Kilometer 20,8 saniert und die Nebenanlagen sowie die Entwässerung werden erneuert. „Die neu gestaltete Ortsdurchfahrt trägt wesentlich dazu bei, die Verkehrssicherheit und die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger von Laimbach zu erhöhen“, so Landesrat Ludwig Schleritzko.

Um die Verkehrssicherheit auf Grund des hohen LKW-Anteils auf der Landesstraße B 36 zu gewährleisten, hat sich das Land Niederösterreich für einen Ausbau der Landesstraße B 36 in mehreren Abschnitten entschlossen. In den vergangenen Jahren wurde die B 36 bereits von Würnsdorf in Richtung Ottenschlag verbreitert und verkehrssicherer ausgebaut. Nunmehr erfolgt der Ausbau der B 36 im Zuge der Ortsdurchfahrt von Laimbach in zwei Abschnitten.

Aufgrund des derzeitigen Aufbaus muss der gesamte Bereich auf eine Tiefe von 70 Zentimetern abgetragen werden. Auf einer Länge von rund 900 Metern werden rund 3.500 Kubikmeter ungebundene Tragschichten und rund 2.800 Kubikmeter Asphalt eingebaut, sowie etwa 1.200 Laufmeter Drainagen verlegt. Die Fahrbahn der Landesstraße B 36 wird entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und den örtlichen Verhältnissen mit einer Breite von sieben Metern ausgeführt. Bestehende Gehsteige werden erneuert, sämtliche Entwässerungsmaßnahmen neu errichtet. Die Arbeiten führen die Straßenmeisterei Pöggstall und Baufirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund vier Monaten durch. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 900.000 Euro, wobei rund 810.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 90.000 Euro von der Marktgemeinde Münichreith-Laimbach getragen werden.

Im ersten Bauabschnitt von Kilometer 20,65 bis Kilometer 20,8 werden die Arbeiten unter einer halbseitigen Sperre mit Ampelregelung im Zeitraum von 18. Juni bis voraussichtlich 11. Juli ausgeführt. Die Zufahrt zu den im Baustellenbereich befindlichen Geschäftslokalen und Gasthäusern ist bis auf die Asphaltierungsarbeiten zu jeder Zeit gegeben. Auf Grund der Bauarbeiten kann es jedoch zu kurzen Wartezeiten kommen.

Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt von Kilometer 19,94 bis Kilometer 20,65 beginnen Anfang Juli und werden unter Totalsperre der B 36 bis Ende August ausgeführt. Der Linienbus wird täglich acht Mal durch die Baustelle geleitet und die Zu- und Abfahrt zu den im gesperrten Bereich liegenden Firmen bleibt aufrecht. Die Verkehrsfreigabe der B 36 erfolgt im Anschluss an die Asphaltierungsarbeiten, die Ende August anberaumt sind.

Nähere Informationen: NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

