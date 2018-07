Spiel und Spaß in den Ferien mit den Unternehmen der Wien Holding

Wien (OTS/RK) - In den Sommerferien sorgen die Unternehmen der Wien Holding für Abwechslung im Ferienalltag und bescheren Kindern und ihren Familien vergnügliche Stunden voller Spaß und Unterhaltung. In der Therme Wien wird jeder Montag zum Highlighttag für Kinder, der gute Laune und Action bringt. An Bord der DDSG Blue Danube sorgt ein Mitmachkonzert des beliebten Kinderliedermachers Bernhard Fibich für Urlaubsstimmung und die Central Danube ermöglicht während der Familienwochen einen Familienausflug der besonderen Art mit dem Twin City Liner. All das und noch viel mehr erwartet junge BesucherInnen während der Sommerferien.

Therme Wien: Highlighttage 2018

Im Juli und August werden die Mondays in der Therme Wien, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, zu Fun-Days! Denn jeden Montag wartet auf Kinder ein ganz besonderes Programm mit ganz viel Spaß und Spiel.

o 2.7. Tschigong geht auf Safari: Wilde Tiere basteln und eine Reise in den Dschungel

o 9.7. Schöller-Eis-Highlighttag: Wasserolympiade, Spielstationen und Eis vom Feinsten

o 16.7. Tschigong auf hoher See: Piraten Ahoi! Piratenschiff basteln und tolle Wasserspiele

o 23.7. Tschigong erzählt Märchen & Geschichten: Tolle Stories vom Thermentiger

o 30.7. Ravensburger-Übergroßer-Spielespass: Ein Überdrüber Ferientag!

o 6.8. Tschigong hält sich fit: Bewegung, Sport und Tanz mit dem Thermentiger

o 13.8. Schöller-Eis-Highlighttag: Buzzer-Arena und Foto-Spaß Segelschein für Kids

o 20.8. Ein magischer Tag mit Tschigong: Zaubertricks, Kaspertheater, zauberhafte Bemalung

o 27.8. Mittelalter Abschlussfest: Burgen, Ritter und Turniere warten bei dieser Zeitreise!

Eintritt: Tageskarte Erwachsene EUR 26,40; Tageskarte Kind EUR 16,50; Ein Kind pro Erwachsenem am Kindermontag gratis (ausgenommen Feiertage).

Therme Wien, Kurbadstraße 14, 1100 Wien

DDSG Blue Danube: „Ferienschifffahrt mit Bernhard Fibich“

Die DDSG Blue Danube hat am 14. Juli eine ganz besondere Schifffahrt für Kinder im Angebot: Beim Mitmachkonzert für Kinder auf der MS Admiral Tegetthoff geht es rund auf der Wiener Donau! Die Kids erwartet ein interaktives Kinderprogramm mit Musik, Gesang, Tanz und spontanem Theater mit dem beliebten Kinderliedermacher Bernhard Fibich. Tipp: Sitzkissen einpacken!

14.07.2018, Abfahrt von Wien/Reichsbrücke um 16:00 Uhr, Dauer: 2 Stunden, Schiff: MS Admiral Tegetthoff, Ticket: Erwachsene EUR 28, Kinder EUR 26.

Central Danube: Familienwochen am Twin City Liner

Der Twin City Liner der Central Danube, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, verbindet in nur 75 Minuten Fahrzeit die Wiener Innenstadt mit der Altstadt von Bratislava. Wie wäre es in den Sommerferien also mit einem Familienausflug der besonderen Art? Während der „Familienwochen“ von 20. bis 24. August reisen Familien mit Kindern besonders günstig mit dem Schnellkatamaran, denn bis zu zwei Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos!

Dieses Angebot gilt für alle Fahrten innerhalb der Familienwochen. Diese Aktion ist nur über die Twin City Liner-Buchungshotline unter +43 1 904 88 80 sowie per E-Mail an booking @ twincityliner.com buchbar!

