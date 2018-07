Kampf um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Sommerausgabe des österreichischen Medienmagazins [Statement] erschienen

Wien (OTS) - Das wichtigste Thema der heute erschienenen Sommerausgabe von [Statement]-Österreichs Medienmagazin ist der Kampf um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich und Dänemark. Wir bringen außerdem ein Exklusivinterview mit dem deutschen Sportjournalisten und Dopingaufdecker, Hajo Seppelt, und unsere Korrespondenten berichten über die schwierige Situation der Journalistinnen und Journalisten in Israel, Spanien, der Türkei, in Äthiopien und dem Libanon.

[Statement] – Österreichs Medienmagazin erhalten Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel.

(https://at.readly.com/accounts/login) und read.it

(https://www.myreadit.com/) lesen.

