Spielerwechsel in der Halbzeit: Peter Thirring neu im VIG-Vorstandsteam

Liane Hirner übernimmt die Funktion des Finanzvorstandes

Wien (OTS) - Zur Jahresmitte 2018 präsentiert sich das Vorstandsteam der Vienna Insurance Group (VIG) in neuer Aufstellung. Dr. Peter Thirring tritt mit 1. Juli in die Führungsmannschaft der VIG ein. Gleichzeitig übernimmt Mag. Liane Hirner die Funktion des Finanzvorstandes (CFO). Die Vienna Insurance Group ist das einzige börsennotierte Unternehmen im ATX mit Geschlechterparität auf Vorstandsebene.

Dr. Peter Thirring wechselt von seiner Funktion als Generaldirektor der VIG-Konzerngesellschaft Donau Versicherung in die Holding. Der Versicherungsexperte begann seine Karriere vor 34 Jahren im Bereich der Rückversicherung. In der VIG ist er ab Juli 2018 für Compliance und für das aktive Rückversicherungsgeschäft zuständig. Darunter fallen die Agenden der Konzerngesellschaft VIG Re mit Sitz in Prag und deren jüngst gesetzte Expansionspläne in Richtung Westeuropa. Bereits Ende April 2018 wurde Dr. Thirring zum Aufsichtsratsvorsitzenden der VIG Re bestellt. Gleichzeitig übernimmt er die Länderverantwortung innerhalb des VIG-Vorstandes für die Slowakei, Georgien, die Türkei und Liechtenstein. Erfahrungen in der CEE-Region konnte er als Area Manager der Generali in der Slowakei, in Ungarn, Kroatien und in Slowenien sammeln. In der Slowakei war er

Vorstandsvorsitzender der slowakischen Versicherungstochter der Generali.



Mag. Liane Hirner, die seit Februar 2018 Vorstandsmitglied der VIG ist, übernimmt mit 1. Juli die Funktion des Finanzvorstandes von Dr. Martin Simhandl, der nach über 32-jähriger Tätigkeit für den Konzern, auf eigenem Wunsch aus dem Vorstand ausscheidet.

Der Vorstand der Vienna Insurance Group setzt sich ab 1. Juli 2018 wie folgt zusammen:

Prof. Elisabeth Stadler, CEO

Franz Fuchs

Dr. Judit Havasi

Mag. Liane Hirner, CFO

Mag. Peter Höfinger

Dr. Peter Thirring

