BWT macht den Sommer pink: Sportlicher Trinkgenuss auf Instagram

Erfrischende „Pink Up Your Life Challenge“ auf Instagram mit dem Motto „Magnesium ist der Kraftstoff des Sports“. Über 1.000 Teilnehmer in drei Kategorien.

Die Pink Up Your Life Challenge brachte eine Vielzahl von kreativen Anregungen. Wir danken herzlichst allen Teilnehmern! Der Schwerpunkt auf Sport im Sommer schafft Bewusstsein für Magnesium als Kraftstoff des Sports, ausreichenden Wasserkonsum und Reduktion von Plastikmüll BWT-Vorstand Gerald Steger

Mondsee (OTS/LCG) - Besonders in der warmen Jahreszeit sollte ausreichend Wasser getrunken werden. Um auch die Influencer- und Onlinecommunity auf ausreichenden Wasserkonsum aufmerksam zu machen, startete Europas führendes Wassertechnologieunternehmen unter dem Motto „Magnesium ist der Kraftstoff des Sports“ eine eigene Challenge. Unter dem Hashtag #besserwasser ging es auf Instagram um puren Trinkgenuss mit gefiltertem und mit Magnesium mineralisiertem Wasser von BWT. Insgesamt neun Blogger aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mit jeweils bis zu 180.000 Followern gaben den Startschuss für die „Pink Up Your Life Challenge“. Aus 1.000 Teilnehmern in den drei Kategorien „Sport“, „Lifestyle“ und „Food“ qualifizierten sich 100 Challenger, die mit einem #besserwasser-Paket ausgestattet wurden, um mit ihrem Content die Gunst des Publikums und damit die Challenge zu gewinnen.

„Die Pink Up Your Life Challenge brachte eine Vielzahl von kreativen Anregungen. Wir danken herzlichst allen Teilnehmern! Der Schwerpunkt auf Sport im Sommer schafft Bewusstsein für Magnesium als Kraftstoff des Sports, ausreichenden Wasserkonsum und Reduktion von Plastikmüll“ , sagt BWT-Vorstand Gerald Steger.

Challenge in drei Kategorien: Kreativer Content rund um den Trinkgenuss

Die Influencer animierten ihre Community, sich in den Kategorien „Food“, „Sport“ und „Lifestyle“ mittels Kommentar zu bewerben. Die 100 Auserwählten konnten sich dann über einen formschönen BWT Tischwasserfilter Penguin in der Farbe Pink, eine trendige Glastrinkflasche und weitere Goodies von BWT freuen, mit denen sie in die Challenge starteten. Ihr bestes Foto, das Lust auf mehr Genuss von Magnesium Mineralized Water macht, posteten sie dann auf ihrem Kanal mit dem Hashtag #besserwasser.

Das Publikum entschied auf Instagram über die besten Posts

Nach einer Vorauswahl durch eine kompetente Fachjury wurden in den drei Kategorien die jeweils drei besten Posts ausgewählt, die dann auf dem Instagram-Channel von BWT auf http://www.instagram.com/besserwasser in das Rennen um die Gunst des Publikums gingen. Die Online-Community entschied über die drei Kategoriesieger, die sich über attraktive Preise freuen konnten. Zu gewinnen gab es unter anderem ein Formel-1-Wochenende am Spielbergring, Premium-Tickets für ein Wanderlust-Event inklusive Adidas-Sportoutfits aus recyceltem Ozeanplastik oder ein Vitamix Blender S30 für Smoothie-Liebhaber. Als Gewinner gingen @alison_kn (Kategorie Sport), @leonarieck (Kategorie Lifestyle) und @its_me_jules (Kategorie Food) hervor.

Weitere Informationen auf http://www.bwt-group.com.

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder zur Meldung hier downloaden.

Rückfragen & Kontakt:

BWT BARRIER Europe GmbH

Stephanie Männer

Tel.: +43 6232 5011-1186

stephanie.maenner @ bwt-group.com



leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss