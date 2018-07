Neue Spiellandschaft der Volksschule Kapelln eröffnet

LR Teschl-Hofmeister: Land fördert sowohl quantitativen als auch qualitativen Ausbau ganztägiger Schulformen

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Volksschule Kapelln an der Perschling eröffnete Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gemeinsam mit zahlreichen Kindern der Gemeinde rechtzeitig zum Schulschluss eine neue, vom Land Niederösterreich geförderte Spiellandschaft. In ihren Eröffnungsworten betonte sie den Wert von ausreichenden Bewegungsangeboten für Schülerinnen und Schüler: „Immer mehr Kinder verbringen sehr viel Zeit in der Schule. Weil die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für berufstätige Eltern ein zentrales Thema ist, spielt die Ausgestaltung der verfügbaren Räume folglich eine große Rolle. Für das Wohlbefinden der Kinder sind sie von hoher Bedeutung. Daher fördert das Land Niederösterreich sowohl den quantitativen als auch den qualitativen Ausbau ganztägiger Schulformen.“

Die neue Spiellandschaft, die als Ergänzung zu einem bestehenden Ballspielplatz fungiert, wurde um Hängematten, Sitzmöglichkeiten und einen großen Seile-Dschungel mit vielen spielerischen Herausforderungen zum Klettern, Balancieren, Steigen und Turnen erweitert. Dadurch stehen sowohl dem Vormittagsunterricht als auch der Nachmittagsbetreuung neue Möglichkeiten im Freien zur Verfügung. Da der Spielbereich als öffentlicher Ort geplant und umgesetzt wurde, steht er darüber hinaus aber auch allen anderen interessierten Nutzerinnen und Nutzern der Gemeinde als Treffpunkt und Bewegungsraum zur Verfügung. Bei ihrem Besuch machte sich die Landesrätin auch ein persönliches Bild der Innenräume, die ganztags genutzt werden. Seit einem Jahr bietet die Volksschule Kapelln eine schulische Tagesbetreuung über die NÖ Familienland GmbH an, in der die Kinder bei Bedarf auch nach Unterrichtsschluss pädagogisch betreut werden können.

