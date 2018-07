Thomas Biedermann neuer Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH

Thomas Biedermann verstärkt die Geschäftsführung des TÜV AUSTRIA Deutschland in Filderstadt.

Wien/Stuttgart (OTS) - Gemeinsam mit Markus Pflüger wird Thomas Biedermann die Aktivitäten des TÜV AUSTRIA in Deutschland weiter ausbauen. TÜV AUSTRIA Deutschland liefert im industriellen Umfeld sicherheitstechnische Dienstleistungen, Management-Zertifizierungen, IT-und Datensicherheitslösungen sowie zahlreiche Aus- und Weiterbildungsangebote.

Thomas Biedermann, seit Februar Executive Business Director der TÜV AUSTRIA Group, bringt mit mehr als 25 Jahren Führungserfahrung im Bereich Technology-Inspection-Certification umfangreiches Know-how und Unternehmergeist ein.

Thomas Biedermann: „TÜV AUSTRIA konnte sich in Deutschland in den letzten zehn Jahren mit einem breiten Angebot an sicherheitstechnischen Dienstleistungen ausgezeichnet am Markt positionieren. Darauf gilt es aufzubauen.“

Rückfragen & Kontakt:

TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH | Kurze Str. 40 D-70794 Filderstadt bei Stuttgart | +49 711 722 336-22 | tuv-deutschland @ tuv.at | www.tuv-ad.de