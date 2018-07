Ralph Müller neuer Generaldirektor

Kontinuität im Vorstandsteam

Wien (OTS) - Ralph Müller übernimmt ab 1. Juli 2018 die Führung der DONAU Versicherung als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor. Er folgt damit Peter Thirring, der in den Vorstand der Vienna Insurance Group wechselt.

„Ralph Müller hat maßgeblich an der Strategie der DONAU mitgewirkt und als profilierter Versicherungsmanager dazu beigetragen, dass die DONAU weiter auf Erfolgskurs ist. Ich bin überzeugt, dass Ralph Müller der richtige Manager für die DONAU ist und die Zukunft ebenso konsequent erfolgreich gestalten wird“, meint Aufsichtsratspräsident Dr. Rudolf Ertl und ergänzt: „Peter Thirring möchte ich herzlich danken. Getragen durch seine profunde Erfahrung, hat er die DONAU als regionaler Versicherungspartner zukunftsorientiert neu ausgerichtet. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei seinen Aufgaben in unserem Konzern.“

Ralph Müller, Jahrgang 1968, studierte Rechtswissenschaften in Graz. Für die frühere Bank Austria baute er den mobilen Vertrieb auf, leitete in Folge den gesamten Vertrieb und später den Privat- und Geschäftskundenbereich als Vorstand. Anschließend war er als Mitglied des Vorstandes der AWD Holding AG zuständig für Österreich und CEE. Im April 2011 übernahm er das Vertriebsressort der Wiener Städtischen Versicherung. Ab 2016 verantwortete er die Ressorts Risiko und Finanzen; ab Jänner 2017 in einer Doppelfunktion für Wiener Städtische und DONAU, deren Vorstandsvorsitz Müller ab 1. Juli 2018 übernimmt.

Der Vorstand der DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group ab 1. Juli 2018:

Dr. Ralph Müller

Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor

Ressorts u.a. Lebens- und Krankenversicherung, Personal, Rechnungswesen

Reinhard Gojer, MBA

Vorstandsmitglied

Ressorts u.a. Schaden-/Unfallversicherung, Firmengeschäft, Vermögensverwaltung

Mag. Roland Gröll

Vorstandsmitglied

Ressorts u.a. IT, Enterprise Risk Management, Asset-Risk Management

Mag. Harald Riener

Vorstandsmitglied

Ressorts u.a. Vertrieb, Marketing und Werbung, Landesdirektionen, DONAU Brokerline

