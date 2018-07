Gudenus: SWV unterstützt mit Hochdruck die Islamisierung unserer Gesellschaft

Diskriminierung und Ausgrenzung von Einheimischen ist skandalös und fordert Konsequenzen

Wien (OTS) - Empört und schockiert zeigt sich der gf. Landesparteiobmann der FPÖ-Wien, Klubobmann im Nationalrat Mag. Johann Gudenus über den jüngst publik gewordenen Skandal, für den sich der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien (SWV) verantwortlich zeichnet.

So berichtet die Kronen Zeitung, dass der SWV ein 20-stündiges Kompaktseminar für Frisöre auf dem Weg zur Meisterprüfung angeboten habe, welches jedoch ausschließlich in türkischer Sprache abgehalten worden sein soll. Als sich ein junger Österreicher anlässlich seiner Prüfungsvorbereitung anmelden wollte, wurde er mit den Worten abgewiesen, dass dieser Kompaktkurs nur in türkischer Sprache angeboten werden würde.

„Dass die SPÖ schon seit geraumer Zeit die Interessen von allen möglichen Menschen vertritt, nur nicht die der Österreicher, ist bereits allumfassend bekannt. Dass aber nun der SWV als Handlager der Islamisierung unserer Gesellschaft fungiert, ist ein Skandal, der eine sofortige Aufklärung benötigt“, so Gudenus in einer ersten Reaktion.

Die MA 63, welche die erforderlichen Befähigungsüberprüfungen durchzuführen hat, sei laut Gudenus aufgefordert, diese ausschließlich in deutscher Sprache zuzulassen.

„SPÖ-Finanzstadtrat Hanke, der der MA 63 vorsteht, wird von mir aufgefordert, diesem organisierten System der Desintegration sofort einen Riegel vorzuschieben“, mahnt Gudenus, der sowohl eine entsprechende Kontrolle einfordert, als auch Anfragen und Anträge zu diesem Skandal von Seiten der Wiener FPÖ ankündigt. (schluss) lps

