Neue G-Klasse für Polizei

Spielberg (OTS) - Kurz vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg, überreichte ein Mercedes-Team einen neuen Mercedes-Benz G 500 an die österreichische Polizei. Das Fahrzeug wurde an Bundesminister für Inneres Herbert Kickl von Bodo Uebber (Mercedes-Benz-Vorstand für Finanzen und Controlling), Wolfgang Pipperger (CFO Mercedes-Benz Österreich GmbH), Toto Wolff (Motorsportchef Mercedes-Benz) und Niki Lauda (Aufsichtsratsvorsitzender, Mercedes-AMG Petronas Motorsport) an der Rennstrecke übergeben.

Unter dem Motto „Geradeaus in die Polizei-Klasse“ führt das Innenministerium in Zusammenarbeit mit den Landespolizeidirektionen von 1. Juli. bis 28. September 2018 landesweit eine Rekrutierungs-und Imagekampagne durch. Ziel ist es, die Besten der Besten zu finden und gezielt anzusprechen. Es sollen vor allem junge, sportliche und motivierte Bewerberinnen und Bewerber ab 18 Jahren gefunden werden, die in den herausfordernden und spannenden Polizeiberuf einsteigen möchten. Zur Unterstützung dieser Kampagne stellt Mercedes-Benz Österreich einen neuen G 500 zur Verfügung.

