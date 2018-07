Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Wien (OTS) - Am 30.06.2018 wurden gegen 13:20 Uhr zwei Personen am Hauptbahnhof festgenommen, nachdem sie von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von Rasierklingen auf frischer Tat betreten worden waren. Die Beschuldigten (er 33, sie 29 Jahre alt) zeigten sich geständig. Als Grund für den Diebstahl nannte man Geldnot zur Finanzierung der Drogensucht. In einem von dem Paar verwendeten Auto wurden weitere gestohlene Rasierklingen sichergestellt. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass dieser PKW von deutschen Behörden als gestohlen zur Sachenfahndung ausgeschrieben war. Erhebungen diesbezüglich sind noch im Gange. Die beiden Festgenommenen befinden sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at