FPÖ-Gudenus: „Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge ist ein wichtiger und spürbarer Schritt zur Entlastung der Arbeitnehmer“

„Gesetz tritt mit heutigem Tag in Kraft“

Wien (OTS) - „Mit der Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, die mit heutigem Tag in Kraft tritt, hat die Bundesregierung einen wichtigen und spürbaren Schritt zur Entlastung der Arbeitnehmer gesetzt. Gerade Personen mit niedrigen Einkommen profitieren von dieser Maßnahme und so bleiben ihnen zukünftig durchschnittlich 310 Euro pro Jahr mehr in den Geldbörsen“, erklärte der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus.

„Arbeit muss fair entlohnt werden und es ist unser Ziel, für die arbeitenden Menschen in Österreich Erleichterungen zu schaffen und ihnen mehr finanzielle Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten. Dadurch wird auch die Kaufkraft erhöht und somit die heimische Wirtschaft gestärkt, wodurch wiederrum Arbeitsplätze entstehen“, betonte Gudenus.

„Die Bundesregierung zeigt mit dieser Initiative wieder einmal deutlich, dass sie für die Interessen der Arbeitnehmer eintritt und deren Leistungen anerkennt und würdigt. Dies ist auch ein positives Signal für die Zukunft“, so Gudenus.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at