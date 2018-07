Zweiteiliger „ORF III Themenmontag“ über das Urlaubsziel Dubai, „Kottan ermittelt: Die Enten des Präsidenten“

Außerdem: Herbert Steinböck im „Sommerkabarett“

Wien (OTS) - Im „ORF III Themenmontag“ am 2. Juli 2018 geht es mit zwei Dokumentationen in die Vereinigten Arabischen Emirate, die heute zu den Lieblingsreisezielen für außergewöhnliche und durchaus dekadente Urlaube zählen. Den Auftakt macht der Film „Dubai – Magische Stadt“ von Regisseurin Nicola Graef. Dubai hat sich zu einer Stadt der architektonischen Superlative entwickelt. Dort scheint das Motto höher, größer, gigantischer zu lauten. Das weltweit teuerste Hotel und das höchste Gebäude der Welt befinden sich in der durch Öl reich gewordenen Wüstenstadt. 2,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner leben derzeit in Dubai, Tendenz steigend. Milliarden werden jährlich in die Stadtentwicklung gesteckt, doch trotzdem steht weiterhin die Tradition des Landes an vorderster Stelle. Die Dokumentation zeigt die Menschen, die in Dubai leben und arbeiten:

vom traditionellen Goldschmied, der seinen Schmuck auf dem weltberühmten Gold-Souk verkauft, zum Dau-Bootsbauer, der nach alter Tradition alles ohne Plan per Hand fertigt, über die sudanesische Kamelzüchterin, die Schokolade aus Milch des Wüstentieres produziert, bis hin zum britischen Koch, der im höchsten Restaurant der Welt seine Gäste bewirtet. „Wüstenträume – Dubai – Das Übermorgenland“ (21.05 Uhr) von Dietmar Ossenberg gibt danach Einblicke in die Glitzermetropole Dubai und in das Sultanat Oman. Heute in Zeiten von Unruhen und Bürgerkrieg gibt es nur noch wenige Oasen der Stabilität und des Wohlstands in diesen einst blühenden Regionen, die so reich an Geschichte und kulturellen Schätzen sind.

Danach folgt ein weiterer Fall für Lukas Resetarits alias Kommissar Kottan in „Kottan ermittelt: Die Enten des Präsidenten“ (21.55 Uhr). Zwei Männer geraten im Straßenverkehr aneinander. Als beide Autos zu Schrott gefahren sind, wird der Konflikt mit Handgreiflichkeiten ausgetragen. Zurück bleibt eine Leiche. Kottan – im Straßenverkehr selbst kein Engel – übernimmt den Fall.

Den Abschluss macht Herbert Steinböck im „Sommerkabarett“, in dem diesmal sein Programm „Bananensplitter“ (23.00 Uhr) zu sehen ist. Es war Steinbäckers Debüt als Solokabarettist, bei dem er nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken anregt.

