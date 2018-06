GCL schließt Phase I des neuen 50-MW-Energieprojekts in Oregon rechtzeitig ab

Adams, Oregon (ots/PRNewswire) - GCL New Energy Inc. (GCL oder "das Unternehmen"), eine Tochtergesellschaft des im Bereich erneuerbare Energien weltweit führenden Energiekonzerns GCL Group, hat bekannt gegeben, dass der Baufortschritt für die Phase I ihres 50-MW-GCL Oregon-Projekts abgeschlossen ist. Die Anlagen in Adams und Elbe Solar Centers befinden sich derzeit im laufenden Betrieb und verkaufen Strom an ihre lokalen Energieversorger.

An seinem Standort in Jefferson County, Oregon, erzeugt das Projekt GCL Oregon eine Leistung von 50,2 MW DC. Es besteht aus 4 einzelnen Teilprojekten mit einem Jahresertrag von 1850 kWh/kwp und einer geschätzten Energieproduktion von 92.900 MWh pro Jahr. Zwei weitere Teilprojekte werden im Juli und November 2018 ihre gewerbliche Betriebsleistung (COD: Commercial Operation Dates) erreichen.

"Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für GCL New Energy in den USA nach der Netzanbindung unseres 83-MW-Projekts in North Carolina", sagte Frank Zhu, geschäftsführender Präsident von GCL New Energy. "Wir werden unsere Präsenz in den USA weiter konsequent ausbauen, um immer mehr Menschen mit grünem, erneuerbarem Strom zu versorgen"

Die Arbeiten am Projekt GCL Oregon begannen im November 2017, und fast sofort sah sich das Managementteam mit vielen Schwierigkeiten im Bauablauf konfrontiert. Dazu gehörten die komplexe geologische Struktur des Geländes, raue Wetterbedingungen und die Notwendigkeit einer erneuten geologischen Untersuchung des Geländes, da im Laufe der Bauarbeiten mutmaßliche indianische Kulturrelikte auf dem Gebiet entdeckt wurden.

GCL befolgte strenge Industrie- und Baunormen, um die Qualität, Termintreue und Sicherheit des Projekts zu gewährleisten, Der Abschluss der ersten Phase dieses 50-MW-Projekts verdeutlicht die Stärke von GCL in den Bereichen Projektentwicklung, Bau und Management in anderen Ländern. Darüber hinaus bereichert es die Erfahrung des Unternehmens bei der Realisierung hochwertiger Solaranlagen im Ausland.

Informationen zu GCL New Energy, Inc.

GCL New Energy, Inc. ist eine internationale IPP-Tochtergesellschaft für erneuerbare Energien, die sich zu 100 % im Besitz der GCL New Energy Holdings Ltd (0451.HK) mit Sitz in San Ramon, Kalifornien, befindet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Solarprojekten im Energieversorgungsbereich und verfügt über Projekterfahrungen in den USA, Puerto Rico, Lateinamerika und zahlreichen anderen internationalen Märkten.

