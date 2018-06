Mann bei Einbruch auf frischer Tat festgenommen

Wien (OTS) - Am 29.06.2018 beobachtete gegen 22:20 Uhr ein Zeuge den Einbruch in einen Baumarkt im 17. Bezirk und verständigte die Polizei. Der 40-jährige Beschuldigte wurde von Beamten der WEGA noch im Innenbereich des Marktes festgenommen. In seinem Gewahrsam befand sich diverses Diebesgut. Er befindet sich in Haft.

