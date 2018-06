NEOS: Markus Unterdorfer-Morgenstern neuer Landessprecher in Kärnten

„Wir werden gemeinsam an einem Strang ziehen und unsere volle Leidenschaft für eine lebendige, neue Politik einbringen.“

Wien (OTS) - Im Rahmen der Mitgliederversammlung von NEOS in Kärnten wurde heute Markus Unterdorfer-Morgenstern mit 96,43% zum neuen Landessprecher gewählt. Damit löst der NEOS-Spitzenkandidat aus dem vergangenen Landtagswahlkampf den bisherigen Landessprecher Hermann Bärntatz ab, der Teil des Landesteams bleibt. Mit Blick auf die Europawahlen und die Gemeinderatswahlen 2021 wollen NEOS in Kärnten noch breiter Fuß fassen und für frischen Wind sorgen. „Unser Ziel ist es, unsere Vision für ein neues Österreich allen Kärntnerinnen und Kärntnern näher zu bringen, als Organisation zu wachsen und dabei überall in Kärnten Fuß zu fassen. Wir wollen daran arbeiten, unser schönes Kärnten wieder an die Spitze zu bringen. Dafür werden wir gemeinsam an einem Strang ziehen und unsere volle Leidenschaft für eine lebendige, neue Politik einbringen“, zeigt sich der neue Landessprecher überzeugt.

Auch NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger zeigt sich über die Wahl Unterdorfer-Morgensterns erfreut: „Ich gratuliere Markus Unterdorfer-Morgenstern sehr herzlich zu seiner Wahl. Als Unternehmer bringt er viel Elan und Sachverstand mit. In Kärnten gibt es viele Menschen, die unsere Vision von einem mutigen, selbstbewussten Österreich im Herzen Europas teilen. Leute, die ihre Talente, ihre Tatkraft und ihren Unternehmergeist in die Entfaltung bringen. Diese Menschen wollen und werden wir in den nächsten Monaten und Jahren erreichen. Auch in Kärnten werden NEOS weiterhin für die Mitte ein klares Angebot sein.“

Zum stellvertretenden Landessprecher wurde Michael Ludwiger gewählt. Finanzreferent wurde Robert Zechner. Das Landesteam vervollständigen Petra Lausegger, Hermann Bärntatz, Erich Pöcheim und Christian Weinhold. Vorgestellt wurde zudem Wolfgang Stauder, der als Landesgeschäftsführer von NEOS Kärnten fungieren wird. Dem scheidenden Landessprecher Hermann Bärntatz dankt Markus Unterdorfer-Morgenstern für seine großartige Aufbauarbeit: „Ich möchte mich bei Hermann Bärntatz und auch allen bisherigen Verantwortlichen im Landesteam für ihre hervorragende Aufbauarbeit bedanken und freue mich darauf, die neue Herausforderung anzugehen.“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS

+43 1 522 5000

presse @ neos.eu

www.neos.eu