Preisgekrönte Honor Smartphones nun in lateinamerikanischen Märkten verfügbar

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Honor, eine führende, auf Digital Natives ausgerichtete Smartphone-e-Marke, gab heute den offiziellen Eintritt in den lateinamerikanischen Markt bekannt. Das Unternehmen setzt damit die Umsetzung seines laufenden weltweiten Expansionsplans fort. Im Rahmen der Auftaktveranstaltungen am 28. Juni in Kolumbien, am 5. Juli in Mexiko und am 10. Juli in Bolivien wird Honor in Kürze den Kunden in diesen lokalen Märkten vier seiner neuesten Geräte vorstellen: Honor View10, Honor 7X, Honor 7A und Honor 7S. Unterdessen plant Honor im nächsten Jahr den Markteintritt in anderen lateinamerikanischen Ländern wie Chile, Peru, Argentinien, Costa Rica, Panama, Guatemala usw.

Die Marke Honor verspricht die Optimierung der mobilen Nutzererfahrung für die kostenbewussten, jedoch kompromisslosen, Internet-versierten Millennials, die ihre leidenschaftliche Individualität durch einzigartige Produkte zum Ausdruck bringen und gleichzeitig ihre Bedürfnisse hinsichtlich Qualität, Design und neueste Premiumfunktionen befriedigen möchten. Diese Expansion ermöglicht Honor die Erfüllung seines Versprechens für Kunden in Lateinamerika durch Bereitstellung von unschlagbaren Produkten mit überragenden Merkmalen in Bezug auf Leistung, Design und Erschwinglichkeit.

George Zhao, President von Honor, sagte zur Begeisterung des Unternehmens für die neue Expansion: "Unser Ziel besteht darin, bis zum Jahr 2020 zu einer der fünf führenden Smartphone-Marken der Welt aufzusteigen. Lateinamerika gehört zu den am schnellsten wachsenden Smartphone-Märkten der Welt, auf dem eine zunehmende Nachfrage nach größeren Auswahlmöglichkeiten zu verzeichnen ist. Honor ist ausgezeichnet positioniert, um diesen unbefriedigten Bedarf durch ein starkes Produktportfolio und Marken-DNA zu erfüllen. Wir engagieren uns für die Tätigung von Investitionen in diesem wichtigen Markt, und diese Expansion ist erst der Anfang für unsere Pläne in dieser Region."

Als junge, erst vier Jahre alte Marke wächst Honor auf der ganzen Welt mit unvorstellbarer Geschwindigkeit. Recherchen des unabhängigen Marktforschungsunternehmens Sino zufolge hat Honor von Januar bis Dezember 2017 alle Akteure im e-Marken-Bereich für Smartphones in China sowohl hinsichtlich Umsatz als auch Ertrag überflügelt. Honor wurde vor Kurzem als zweifacher Champion des "618" Shopping-Festivals gekrönt (eine der größten landesweiten Online-Verkaufsveranstaltungen, die jedes Jahr am 18. Juni in China stattfindet). Honor erreichte das höchste kumulierte Umsatzvolumen über die Dauer des Festivals und nahm hinsichtlich des täglichen Umsatzvolumens in der Kategorie Smartphones den ersten Platz ein. Auch über China hinaus hat Honor seine Stärke und Beliebtheit durch überragende Umsätze während des "Black Friday" Einkaufswochenendes in Europa und den USA unter Beweis gestellt. Mit einem unglaublichen Wachstum des Marktanteils ist Honor nach dem GFK 2018 Report außerdem für 12 aufeinander folgende Monate zum drittgrößten Anbieter auf dem russischen Markt geworden. In diesem Zusammenhang ist es erwähnenswert, dass das Vorzeigeprodukt von Honor, das Honor 10 Smartphone, in nur 26 Tagen weltweit eine Million Mal verkauft wurde. Dies ist unter allen Smartphones von Honor ein Rekordergebnis.

Eric Che, President von Honor America, kommentierte: "Kunden in Lateinamerika haben mit großer Spannung auf diesen Augenblick gewartet. Wir sind hoch erfreut, dass wir unsere Marke und unsere Produkte nun endlich in dieser Region einführen können, und wir sind zuversichtlich, dass die Nutzer in Lateinamerika schnell zu einem Bestandteil unserer loyalen weltweiten Fan-Gemeinde werden, die das einzigartige Preis-/Leistungsverhältnis unserer intelligente Geräte zu schätzen wissen."

Die Expansion des Telefonunternehmens in Lateinamerika folgt dem Markteintritt in der Türkei, Vietnam, Thailand und Indonesien zu Beginn dieses Jahres auf dem Fuße. Honor ist derzeit in mehr als 74 Ländern und Regionen vertreten und zählt heute mehr als 100 Millionen Fans auf der ganzen Welt zu seinen Kunden. Mit Blick auf die Zukunft wird Honor sowohl den chinesischen Markt als auch die internationalen Märkte weiter entwickeln und keine Anstrengungen scheuen, die Alltagserfahrung von Anwendern bei der Nutzung von Mobilgeräten aufzuwerten.

Honor View10 - Das Vorzeigeprodukt mit künstlicher Intelligenz

Mit dem Honor View10 Smartphone erhalten Sie einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz (KI). Das Honor View10 verfügt über KI-Spitzentechnologie und ultimative, exquisite Leistungsmerkmale. Die Ausstattung mit einer Neural-Network Processing Unit (NPU) ermöglicht die Bereitstellung von KI-Funktionen und -Performance, die wiederum schnellere und bessere Nutzerfunktionen bieten. Das Honor View10 ist ein absoluter Durchstarter, der im Januar von den Medien mit einer Platzierung auf der Liste "Best of CES 2018" ausgezeichnet wurde.

Honor 7X - Das beste Vollansicht-Smartphone für die junge Generation

Das Honor 7X ist sowohl hinsichtlich der Leistungsmerkmale als auch des Preises ein unwiderstehliches Angebot. Durch die Ausstattung mit dem leistungsfähigen Kirin 659 Octa-Core-Prozessor und dem Grafikprozessor (GPU) in Kombination mit dem Vollansicht-Display ist das Honor 7X das perfekte, preislich wettbewerbsfähige Gaming-Arbeitstier. Die Erfolgsbilanz spricht für sich: Auf dem chinesischen Markt verkaufte sich das Honor 7X im November des vergangenen Jahres in den ersten zwei Stunden der Verfügbarkeit auf Tmall.com am "Tag für Alleinstehende" 300.000 Mal. Bis heute haben die Smartphones der X-Serie auf der ganzen Welt ein großartiges Verkaufsergebnis erzielt. 7X steht nach dem Listing durch Amazon stets an erster Stelle der Einzelhandelsumsätze in den USA und war sogar einmal vergriffen.

Honor 7A - Das zugänglichste Smartphone mit Gesichtserkennung

Das Honor 7A ist das kostengünstigste Smartphone in seiner Klasse mit Zugang durch Gesichtserkennung und ausreichend Speicherplatz. In Kombination mit einem Edge-to-Edge-Vollansicht-Display ohne Einfassung, leistungsfähigem Octa-Core-Prozessor mit 1,8 GHz und einem eleganten, metallischen Design ermöglicht das Honor 7A den Anwendern, mehr zu sehen, mehr zu erfassen und mehr zum Ausdruck zu bringen. Durch eine hochmoderne Verschmelzung von Technologie, Design und Performance bei einem konkurrenzlosen Preispunkt beflügelt das Honor 7A die Inspiration, fördert die Kreativität und versetzt Anwender in die Lage, ultimative Möglichkeiten zu erkunden.

Honor 7S - Ein bahnbrechendes Smartphone für neue Anwender

Das Vollansicht-Display, der leistungsstarke Empfänger, der LED-Blitz an der vorderen und rückseitigen Kamera, ein intelligentes Batteriemanagement sowie drei Einschübe für zwei SIM-Karten und eine micro-SD-Karte verleihen dem Honor 7S Leistungsmerkmale, die alle anderen Smartphones in seiner Klasse übertreffen. Noch nie war ein Smartphone mit einer solchen Performance, Eleganz und hochwertigen Nutzererfahrung einer neuen Generation von Smartphone-Anwendern einfacher zugänglich, um ihnen besseres Sehen, klareres Hören und produktiveres Arbeiten zu ermöglichen.

Informationen zu Honor

Honor ist eine führende Smartphone-e-Marke. Die Marke wurde mit dem Slogan "For the Brave" (Für Mutige) ins Leben gerufen, um den Ansprüchen der Digital Natives gerecht zu werden. Die Produkte sind für das Internet optimiert, bieten ein überragendes Nutzererlebnis, regen zu Aktivitäten an, fördern die Kreativität und helfen der jungen Generation bei der Verwirklichung ihrer Träume. Auf diese Weise konnte sich Honor von der Konkurrenz abheben und den eigenen Mut unter Beweis stellen, die Dinge anders anzugehen und die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um Kunden die neuesten Technologien und Innovationen verfügbar zu machen.

