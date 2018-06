Starlight Investments und Blackstone geben mit dem Erwerb von 746 Wohneinheiten in sechs städtischen Gebäuden in Toronto und Montreal eine kanadische Mehrfamilien-Partnerschaft bekannt

Starlight Investments ("Starlight") und eine Konzerngesellschaft von Blackstone Property Partners ("Blackstone") freuen sich, die Gründung eines Joint Ventures anzukündigen, um ein Portfolio von sechs Mehrfamilienhäusern mit 746 Wohneinheiten zu erwerben (das "Portfolio"). Das Portfolio ist strategisch günstig in den Stadtzentren der kanadischen Wirtschaftsknotenpunkte gelegen. Fünf Immobilien befinden sich in begehrten Wohngebieten von Toronto und eine in Montréal. Die Partnerschaft kennzeichnet Blackstones erste Investition in kanadische Mehrfamilienimmobilien. Mehr erfahren Sie hier: http://www.starlightinvest.com/images/Up load/Doc/Starlight%20News%20Release%20-%20Joint%20Venture%20with%20Blackstone%20-%202018.pdf.

Über Blackstone Real Estate Advisors

Blackstone ist ein weltweit führendes Unternehmen bei Immobilieninvestitionen. Das Immobiliengeschäft von Blackstone wurde 1991 gegründet und verwaltet ein Investitionskapital von über ca. 120 Milliarden US-Dollar. Das Immobilienportfolio umfasst Hotel-, Büro-, Einzelhandels-, Industrie- und Wohnimmobilien in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika. Das Unternehmen betreibt auch eine der führenden Plattformen für die Immobilienfinanzierung, die das Management des öffentlich gehandelten Hypothekenfonds von Blackstone, des Blackstone Mortgage Trust, einschließt.

Über Starlight Investments

Starlight ist eine in Toronto ansässige, private Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsgesellschaft, die ein großes Leistungsspektrum anbietet und von einem erfahrenen Team aus über 150 Experten geleitet wird. Starlight verwaltet derzeit Mehrfamilienwohnhäuser und Gewerbeimmobilien im Wert von 8,5 Milliarden Kanadischen Dollar für Joint-Venture-Partnerschaften mit den institutionellen Investoren Northview Apartment REIT, True North Commercial REIT, dem Starlight US Multi-Family (No. 5) Core Fund, dem Starlight US Multi-Family (No. 1) Value-Add Fund und für private Investoren. Das Portfolio von Starlight besteht aus etwa 36.000 Mehrfamilienhäusern in Kanada und den USA und rund 500.000 Quadratmetern Gewerbefläche in Kanada. Bitte besuchen Sie uns auf http://www.starlightinvest.com und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd-/.

