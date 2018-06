Hartinger-Klein: Tierschutz-Sonderhaltungsverordnung war dringend notwendig

Verordnung bringt neue Regeln für die Haltung von Tieren im Rahmen einer gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeit

Wien (OTS/BMASGK) - „Als Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz habe ich auch die Tierschutz-Agenden übernommen und damit einen Bereich, der mir sehr am Herzen liegt“, kommentiert Mag. Beate Hartinger-Klein die am 1. Juli 2018 in Kraft tretende Tierschutz-Sonderhaltungsverordnung. Diese regelt die Haltung von Tieren in Tierheimen, Tierpensionen, Tierasylen bzw. Gnadenhöfen sowie im Rahmen einer gewerblichen und sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeit.****

Mit der Tierschutz-Sonderhaltungsverordnung wurde eine wichtige gesetzliche Regelung auf den Weg gebracht, die nicht nur die Mindestanforderungen für die oben genannten Haltungsformen betrifft, sondern auch das öffentliche Feilbieten von Tieren. „In der neuen Verordnung wurden nun sämtliche Bestimmungen über besondere Haltungsformen zusammengefasst. Das trägt wesentlich zur Vereinfachung bei, wird Klarheit bei den betroffenen Tierhaltern schaffen und den Vollzug dieser Bestimmungen verbessern“, so Hartinger-Klein. Die Tierschutz-Sonderhaltungsverordnung betrifft unter anderem auch Tierschutzvereine, welche Tierhaltung haben bzw. betreiben und Züchter, die nicht nur in geringem Umfang tätig sind.

„Illegaler Hundehandel und Spontankäufe von Hunden haben schon viele Tiere das Leben gekostet. Speziell mit den Regelungen für Organisationen, die sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachkommen, möchte ich dies als Tierschutzministerin unterbinden“, erklärt Mag. Beate Hartinger-Klein. Es sei immer ihr Ziel gewesen, dass nachvollziehbar und kontrollierbar bleiben muss, woher Tiere stammen, wo und wie sie gehalten werden und dass sie nicht illegal bzw. ohne entsprechende Gesundheitsbestätigungen nach Österreich kommen, so Hartinger-Klein.

Hervorheben möchte die Bundesministerin aber, dass Private oder in Vereinen organisierte Tierschützer durch diese Regelung nicht gehindert werden gute Plätze für Tiere in Not zu finden. Die vielen Vereine benötigen zukünftig eine Betriebsstätte, die so gestaltet sein muss, dass den Bedürfnissen der Tiere Rechnung getragen wird. Grundsätzlich können auch Wohnungen sowie sonstige private Unterkünfte als Betriebsstätte herangezogen werden. „Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, nach monatelanger und intensiver Arbeit einen Weg gefunden zu haben, der in die richtige Richtung weist und für alle, die ein ehrliches Interesse am Tierschutz haben, auch umgesetzt werden kann“, ergänzt Hartinger-Klein abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Axel Ganster, MAS

Pressesprecher von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein

+43 (1) 71100-86 2456

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at

www.facebook.com/sozialministerium